Una vera e propria serra di marijuana in casa: due arresti a Trapani

In un appartamento avevano realizzato una vera e propria serra di marijuana. Con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente la Polizia ha arrestato a Mazara del Vallo, nel Trapanese, un 36enne e 33enne con precedenti specifici sorpresi a curare le piante. Da giorni gli agenti stavano monitorando l’abitazione nel quartiere Trasmazaro all’interno della quale si riteneva avvenisse una massiccia attività di coltivazione di sostanze stupefacenti. La perquisizione ha confermato i sospetti: all’interno sono state trovate 12 piante alte circa 80 centimetri con tutto l’occorrente per l’irrigazione, la concimazione, la ventilazione e l’irradiazione di calore delle piante.

Scoperti anche 600 grammi circa di marijuana e 60 grammi circa di hashish pronti per essere spacciati, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. I due uomini sono stati arrestati in flagranza e, dopo la convalida dell’arresto, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel Comune di Mazara del Vallo, con divieto di uscita dal domicilio nelle ore serali e notturne.