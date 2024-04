UniCredit passa a Mastercard Touch Card: accessibile a persone non vedenti e ipovedenti

UniCredit sta aggiornando tutte le sue carte con Mastercard Touch Card. Il gruppo bancario paneuropeo è il primo a lanciarle su larga scala.

Nell’ambito della partnership con Mastercard, UniCredit sta aggiornando tutte le sue carte – debito, credito e prepagate – con Mastercard Touch Card, che include caratteristiche specifiche per le persone non vedenti e ipovedenti, favorendo l’accessibilità nell’utilizzo. Le carte con queste nuove caratteristiche sono ora disponibili in Italia e, nel corso del 2024, saranno gradualmente introdotte nei 12 Paesi in cui il Gruppo è presente, per un totale di circa 20 milioni di carte.

Com’è formata la Mastercard Touch Card

Il design della Mastercard Touch Card è basato su un sistema di incisioni laterali che aiutano gli utenti a identificare al tatto la carta giusta. Questo rende molto più semplice per i clienti non vedenti e ipovedenti distinguere tra le varie carte di pagamento. La carta è stata progettata per offrire un maggiore senso di sicurezza, inclusività e indipendenza delle persone con disabilità visive quando effettuano pagamenti online o nei negozi. In Europa si stima ci siano oltre 30 milioni di persone non vedenti e ipovedenti. In media, 1 europeo su 30 soffre di problemi alla vista. In linea con i principi ESG del Gruppo, la carta è realizzata in PVC riciclato e ogni singolo pezzo è dotato di un badge di sostenibilità Mastercard, che ne certifica le credenziali di sostenibilità.

Le parole dei vertici

Alberto Palombi, Head of Group Payment Solutions di UniCredit, ha commentato: “UniCredit e Mastercard sono entrambe fortemente orientate al futuro. La nostra partnership, che combina la rete di banche europee e la capacità innovativa di UniCredit con l’esperienza di Mastercard nel settore dei pagamenti con carta, ci permette di offrire a tutti i nostri clienti in Europa un’esperienza semplice e lineare, inclusiva e sostenibile allo stesso tempo. Dare alle nostre comunità leve e risorse significa garantire che tutti abbiano accesso agli strumenti finanziari di cui hanno bisogno. Per questo motivo siamo lieti di annunciare l’integrazione di questa novità nelle nostre carte, realizzate con materiali sostenibili certificati, a vantaggio dei clienti non vedenti e ipovedenti. Le banche hanno un ruolo fondamentale per costruire un mondo migliore e questo è un altro modo in cui desideriamo dimostrare ai nostri clienti che siamo sempre al loro fianco”.

Mark Barnett, President, Mastercard Europe ha aggiunto: “L’inclusione è uno dei valori centrali di Mastercard e la carta Mastercard Touch Card è la prova del nostro impegno a realizzare nuovi standard per le carte di pagamento, che promuovano l’inclusività. Siamo entusiasti di lavorare con un partner come UniCredit nella realizzazione di soluzioni disegnate sulle esigenze dei clienti che migliorano l’accessibilità per tutti”.