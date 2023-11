Paura in via Messina Marine, uomo finisce in un canale e non riesce più a uscirne: salvato

Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno soccorso il malcapitato per poi trasferirlo in ospedale.

Uomo finisce in un canale e non riesce più a uscire: è accaduto nelle scorse ore a Palermo, nella zona di via Messina Marine.

Fortunatamente sono accorsi sul posto i vigili del fuoco, che hanno salvato il malcapitato prima che fosse troppo tardi.

Uomo finisce in un canale a Palermo, il soccorso

Rimane ancora da accertare la dinamica esatta di quanto accaduto e le cause per cui l’uomo sia finito in acqua senza riuscire più a venirne fuori. Alcuni passanti avrebbero notato il malcapitato in difficoltà e avrebbero lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato l’uomo e lo hanno affidato ai sanitari del 118 per il trasferimento in ospedale.

Immagine di repertorio