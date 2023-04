Nuovo doppio appuntamento con “Verissimo”, da Martina Stella ai Pooh: tutti gli ospiti

Il weekend di Canale 5 è animato da tanti ospiti VIP pronti a svelare curiosità e notizie sulla propria vita privata: le anticipazioni di sabato 22 e domenica 23 aprile.

Il nuovo appuntamento con “Verissimo” torna nel weekend con le doppie puntate del 22 e 23 aprile su Canale 5 a partire dalle ore 16.30.

Ogni settimana, Silvia Toffanin è pronta a regalare al suo pubblico una trasmissione ricca di intrattenimento, personaggi ed esclusive. I telespettatori seguono sempre con molta attenzione, facendosi coinvolgere dalle storie e rimanendo stupiti a ogni gossip svelato.

Per tale ragione, il parterre di ospiti cerca di essere un ottimo mix tra attualità, televisione e novità per garantire sempre al pubblico una trasmissione che sappia raccontare l’oggi con estrema autenticità.

Gli ospiti di sabato 22 aprile 2023 a Verissimo

Sabato 22 aprile 2023 su Canale 5, alle ore 16.30, Silvia Toffanin ospiterà in studio Martina Stella. L’attrice è lontana dai riflettori da un po’, ma nel frattempo ha saputo reinventarsi con i suoi profili social (coinvolgendo anche la figlia). Ci saranno Paola Caruso – che parlerà del suo momento delicato personale – e Milena Miconi, reduce dall’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Per approfondire “Il Patriarca”, la nuova serie con Claudio Amendola in onda ogni venerdì sera su Canale 5, arriverà l’attrice Antonia Liskova che veste i panni della moglie del protagonista. A seguire Federica, la cantante eliminata nell’ultima puntata andata in onda di “Amici” di Maria De Filippi, Vladimir Luxuria e il monaco buddista e make up artist Kodo Nishimura, militante a livello internazionale dei diritti Lgbtq+, che condivideranno con Silvia Toffanin e il pubblico il loro percorso di vita.

La puntata di domenica, ospiti e anticipazioni

Domenica 23 aprile 2023 sempre su Canale 5 alle ore 16.30, Roberto Bolle, ospite di eccellenza nonché danzatore di fama mondiale, si aprirà alle domande della conduttrice di “Verissimo”.

Spazio alla genitorialità e quindi al rapporto genitori-figli con la presenza in studio sia di Sonia Bruganelli e la figlia Adele Bonolis sia di Romina Power e Yari Carrisi Power. Per entrambe le donne sarà la prima volta in una trasmissione televisiva con accanto i rispettivi figli.

Per quanto riguarda la musica, invece, Silvia Toffanin darà il benvenuto ai Pooh, ossia a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli. La band, diventata storia della musica italiana e con all’attivo cento milioni di dischi venduti, ripercorrerà la lunga carriera attraverso immagini, aneddoti e curiosità.

Dove e come guardare Verissimo

È possibile vedere “Verissimo” su Canale 5 ma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity dove sono disponibili le singole interviste realizzate nelle puntate e stagioni precedenti.

Sandy Sciuto