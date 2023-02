Weekend tra musica e gossip con “Verissimo”: gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 febbraio

"Verissimo" torna su Canale 5 sabato 18 e domenica 19 febbraio: ecco gli ospiti e le interviste esclusive previste, con tutte le anticipazioni e le curiosità.

Il weekend di Canale 5 si riaccende con due nuove puntate di “Verissimo”: ecco le anticipazioni e gli ospiti delle puntate di sabato 18 e domenica 19 febbraio.

Silvia Toffanin, la conduttrice, ritrova i suoi spettatori nei due giorni del fine settimana alle ore 16.30. Ogni settimana, la trasmissione è un concentrato di approfondimento e di curiosità con il fine di parlare d’amore, progetti lavorativi degli ospiti e qualche novità in esclusiva.

“Verissimo” ha saputo conquistarsi così l’affetto del pubblico che non vede l’ora di scoprire chi saranno gli ospiti del doppio appuntamento.

Verissimo, le anticipazioni di sabato 18 febbraio 2023

Per sabato 18 febbraio 2023 su Canale 5 a partire dalle ore 16:30, Silvia Toffanin intervisterà Levante. La cantante siciliana si racconterà tra la partecipazione alla recente edizione del Festival di Sanremo e la pubblicazione di “Opera futura”, suo nuovo album. Non mancherà la parte legata alla sua sfera personale e le domande sulla maternità e la figlia Alma Futura.

A seguire, a “Verissimo” ci sarà spazio per una storia d’amore. In studio ci saranno Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due si sono conosciuti all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”: da allora, non si sono più lasciati e fianco a fianco realizzano i loro desideri di coppia e di vita.

Rimanendo in ambito GFVIP, direttamente dalla casa più chiacchierata e spiata d’Italia, Silvia Toffanin ospiterà Wilma Goich. Inoltre, saranno presenti Ellen Hidding, storico volto del programma “Melaverde”, e Massimiliano Gallo, entrato nei cuori dei telespettatori con il suo Vincenzo Malinconico e adesso a teatro con la commedia “Amanti”.

La puntata di domenica 19 febbraio 2023, gli ospiti

Domenica 19 febbraio 2023, sempre su Canale 5 e sempre alle ore 16:30, grande protagonista di “Verissimo” sarà Michelle Hunziker. La conduttrice presenterà la seconda edizione di “Michelle Impossible and Friends”, in onda su Canale 5 prossimamente.

A proposito delle novità televisive di Canale 5, proprio domenica sera sarà trasmessa la nuova edizione de “Lo show dei record”. Gerry Scotti ne parlerà con Silvia Toffanin.

Nello spazio dedicato alla musica, saranno presenti in studio due artisti diventati storia della musica italiana. Rita Pavone festeggerà 60 anni di carriera. Sarà un’occasione perfetta per rivivere le emozioni e i ricordi più belli della sua storia di vita e di musica, ma anche per fare un bilancio. Dopo la loro prima esperienza sanremese, poi, i Cugini di Campagna saranno ospiti di Silvia Toffanin per rispondere alle domande sulle novità del loro nuovo progetto musicale.

Infine, Emanuele Folliero e Patrizia Rossetti sveleranno i segreti del loro rapporto d’amicizia (resa nota al pubblico durante la partecipazione di Rossetti all’attuale edizione del GFVIP).

Dove guardare Verissimo

Queste sono le anticipazioni delle puntate del 18 e del 19 febbraio 2023 di “Verissimo”. È possibile vedere il programma su Canale 5 o anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate precedenti e le singole interviste realizzate ai protagonisti delle puntate.

Sandy Sciuto