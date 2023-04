Verso le amministrative, a Messina in corsa tanti “big”: i primi nomi

Nella lista ci sono anche diversi onorevoli e perfino un ex senatore.

Anche in provincia di Messina è partito il countdown per il deposito delle liste con i nomi dei candidati per le elezioni amministrative 2023, a decorrere dal 28 aprile. Venti giorni appena ed i giochi entro il 3 maggio saranno fatti.

Campagna elettorale nel segno della continuità a Messina, dove tra i politici in corsa c’è chi dice “Sì” per la terza volta. Tanti big e veterani della politica correranno alle prossime elezioni nei 33 comuni messinesi, in cui si andrà a votare il 28 e 29 maggio.

Elezioni amministrative 2023 in provincia di Messina, tanti “big” tra i candidati

C’è più di un candidato sindaco che, confidando nel sostegno degli elettori più fedeli, ha deciso di tentare la scalata per la terza volta. Magari sventolando una nuova bandiera e casacca politica. La poltrona di primo cittadino è ambita anche da diversi deputati ed ex onorevoli, soprattutto nei comuni più grandi.

Chi cerca il terzo mandato e in quali comuni

Il sindaco uscente di Scaletta Zanclea, un comune della provincia jonica di circa duemila abitanti. Punta al tris anche Gianfranco Moschella che, dopo avere amministrato per due legislature, tenterà di essere eletto per la terza volta. Cinquantasette anni, impiegato pubblico con la qualifica di dirigente e una laurea, è stato eletto nel 2013 e nel 2018 con la lista civica “Liberamente insieme per Scaletta”.

Moschella dovrà scontrarsi con due avversari Filippo Manganaro, sostenuto dal movimento di ferro “Sud chiama Nord ” e “Sicilia Vera” di Cateno De Luca. Imprenditore noto, 57 anni e già vicepresidente del consiglio comunale (2008-2013), è stato tra i primi a rendere ufficiale la candidatura. In corsa potrebbe esserci anche un terzo aspirante. Si tratta del consigliere comunale uscente Tindaro Briguglio, 41 anni, che alle amministrative del 2018 fu eletto con il sostegno della stessa lista del sindaco uscente.

Altri big

Tra i veterani che vorrebbero scendere in campo per il terzo mandato anche il sindaco uscente del comune tirrenico di Castell’Umberto, Vincenzo Lionetto Civa, 70 anni. Medico è in carica dal 2013 con la lista “Insieme per crescere”.

Inizialmente deciso a non ricandidarsi per non creare tante spaccature nel territorio, pressato da più eletti forse ci avrebbe ripensato. Ma il suo nome non è ancora ufficiale. Sono certi invece gli altri candidati sindaci, l’avvocato Veronica Maria Armeli (44 anni) che già nel 2018 non fu eletta per una manciata di voti e l’ex assessore al bilancio, Tullio Scurria (71 anni). Anche lui politico di lungo corso.

Anche un ex senatore

Nella cittadina tirrenica di Sant’Agata di Militello già da tempo è stata confermata la ricandidatura di Bruno Mancuso, attuale sindaco e con una esperienza anche da deputato al Senato. Medico nefrologo, 67 anni, in questa tornata elettorale sarà sostenuto dal movimento autonomista Sud chiama Nord.

In caso di vittoria sarebbe il suo secondo mandato consecutivo e la sua quarta volta con la fascia di sindaco.

Gli avversari saranno Paolo Starvaggi, noto legale santagatese ed ex assessore. Il legale che ha militato nel Pd, all’appuntamento di maggio, si presenterà con la lista “Sant’Agata va in porto” che conta numerosi sostenitori indirizzati al cambiamento. A giorni ufficializzerà la rosa dei suoi candidati. Terzo sfidante Nicola Versaci, 46 anni, docente di educazione fisica e allenatore di calcio. Sarà rappresentato da una lista popolare ” Io Amo Sant’Agata” composta da giovani e casalinghe. Abituato alle luci dei riflettori è stato tronista nel programma “Uomini e Donne” della De Filippi.

Almeno 3 gli onorevoli in corsa De Luca, Lombardo e Sciotto

Nel Comune di Roccalumera della provincia ionica ci proverà il deputato all’Ars di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo, 53 anni. Ex presidente della società per i rifiuti di Messina, incarico che ha lasciato l’anno scorso per candidarsi alle Regionali con De Luca, dopo il trionfo a Palermo tenterà di conquistate la fascia di sindaco. Tre gli avversari con i quali dovrà confrontarsi. Si tratta dell’attuale vicesindaco e assessore ai servizi sociali Miriam Asmundo, di Rita Corrini – docente e capogruppo di minoranza che ha deciso di entrare in partita dopo il ritiro di Giuseppe Saitta. L’ultimo del trio sarà Salvatore Patanè, cardiologo e per due volte consigliere comunale.

Il big dei big sarà l’onorevole Cateno De Luca, 51 anni, in corsa per diventare sindaco di Taormina. Per tre volte deputato regionale e altrettante volte sindaco nei comuni di Fiumedinisi, S. Teresa di Riva e Messina, dopo avere tentato di conquistare la poltrona di presidente della Regione, vorrebbe diventare il primo cittadino della perla ionica. Dovrà vedersela con l’uscente Mario Bolognari e Antonio D’Aveni.

Tra gli onorevoli in lizza anche il neodeputato Matteo Sciotto. Dopo la vittoria del 2018, tenterà di ottenere per la seconda volta il consenso degli elettori del centro tirrenico di Santa Lucia del Mela. Avvocato, 55 anni, sarebbe stato persuaso dai concittadini che lo vogliono ancora al potere. Schierato con “Sud Chiama Nord” di De Luca.

Seconda legislatura, tanti in corsa alle amministrative 2023

Puntano al secondo mandato i sindaci uscenti di Furci Siculo, Matteo Francilia che sfiderà Francesco Rigano di “Sud chiama Nord”. A confermare la ricandidatura anche il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta e quello di San Fratello Antonino Reitano.