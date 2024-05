VIDEO | Medio Oriente, lo sfollamento di Rafah nelle immagini satellitari

Il ministro Gallant: "Diversi tunnel sono stati distrutti"

La guerra in Medio Oriente procede senza esclusione di colpi. Nelle immagini satellitari scattate da Maxar Technologies si vede l’espansione delle tende degli sfollati palestinesi ad Al-Mawasi e Kahn Younis, a fronte di una riduzione del loro numero nella parte orientale e centrale di Rafah, dopo che Israele ha emesso l’ordine d’evacuazione nelle aree orientali della città a Sud della Striscia di Gaza, in vista dell’operazione via terra annunciata più volte.

Medio Oriente, il ministro Gallant: “Distrutti diversi tunnel”

Il ministro della Difesa israeliano Gallant, ha confermato che più truppe dello Stato ebraico saranno schierate a Rafah, mentre l’esercito prosegue la sua operazione contro Hamas. “Questa operazione continuerà con ulteriori forze che entreranno nell’area”, ha detto. “Diversi tunnel nella zona sono stati distrutti dalle nostre forze e altri saranno distrutti presto”.

Secondo l’ultimo bilancio del ministero della Sanità palestinese, gestito da Hamas, sono oltre 35mila i morti e oltre 79mila i feriti nell’offensiva militare israeliana sulla Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso.

Medio Oriente, l’Egitto dice no alla riapertura del valico di Rafah

Intanto, l’Egitto ha respinto la proposta israeliana di un coordinamento dei due paesi per la riapertura del valico di frontiera di Rafah, tra la penisola del Sinai e la Striscia di Gaza, e per gestirne il futuro funzionamento. La proposta è stata presentata durante una visita al Cairo.

Il valico è stato il principale canale di ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e un punto di uscita per gli sfollati dal territorio. Israele ne ha assunto il controllo operativo e ha dichiarato che non scenderà a compromessi per impedire ad Hamas di avere un ruolo in quel luogo.

