VIDEO | Medio Oriente, protesta in piazza a Tel Aviv per chiedere la pace

Appello al presidente israeliano Benjamin Netanyahu

Tanti israeliani hanno partecipato a una manifestazione a Tel Aviv contro la guerra in Medio Oriente per chiedere al governo del premier Benjamin Netanyahu di accettare un accordo di tregua con Hamas e la liberazione degli ostaggi. La manifestazione coincide con l’apertura di Hamas a una tregua, rifiutata dal governo israeliano, che tuttavia manderà una delegazione “per esplorare la possibilità di raggiungere un accordo in condizioni accettabili per Israele”.

Medio Oriente: “Ponete fine a questo orrore”

“Ponete fine a questa guerra. Salvate tutti gli ostaggi. Ponete fine a questo orrore e riportate a casa i nostri cari”, ha chiesto Yehuda Cohen, il cui figlio, Nimrod Cohen, è stato rapito da Hamas il 7 ottobre.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI