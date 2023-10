VIDEO | Pullman in fiamme sulla Palermo-Catania, salvi 17 passeggeri: le immagini del rogo

Tanta paura per i passeggeri a bordo del pullman che è andato in fiamme ieri sulla Palermo-Catania. Nessuna grave conseguenza.

Sono stati istanti di forte preoccupazione quelli vissuti ieri, mercoledì 11 ottobre, dai passeggeri che si trovavano a bordo del pullman partito da Modica che ha preso fuoco lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania.

Il salvataggio dei passeggeri

Il mezzo della Siciliana Trasporti è stato infatti coinvolto dal rogo ed è andato completamente distrutto, con tutti i 17 passeggeri che sono stati fatti scendere tempestivamente dall’autista, evitando così conseguenze peggiori.

La corsa del pullman si è arrestata tra Ponte Cinque Archi e Resuttano, causando forti rallentamenti alla circolazione autostradale. Ancora da comprendere la natura delle fiamme.

Traffico ripristinato in serata

Il tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania è rimasto chiuso per diverse ore a causa della presenza del mezzo andato in cenere, fino alla riapertura avvenuta in serata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caltanissetta e gli agenti della Polizia Stradale di Buonfornello. Presente anche il personale dell’Anas.

Foto e video di Franco Assenza