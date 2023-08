Violenza su donne, “Urgenti strumenti di prevenzione”

Davanti ai casi di violenza sulle donne il governo deve trovare soluzioni che puntino sulla prevenzione. A dirlo Daniela Sbrollini, senatrice

“E’ urgente che, davanti all’inarrestabile moltiplicarsi dei casi di violenza sulle donne, il governo trovi al più presto soluzioni che puntino sulla prevenzione”. Lo dichiara Daniela Sbrollini, senatrice di Azione-Italia viva e componente della commissione Femminicidio. “Solo ieri, nel vicentino, sono venuta a conoscenza di tre casi di violenze su donne che, per paura, non hanno denunciato il loro persecutore – prosegue -. Le cronache nazionali non fanno che ribadire l’intollerabile diffusione del fenomeno e rendono quindi necessario intervenire al più presto per contrastarlo”.

Azioni e prevenzione contro il fenomeno

“Agire sul piano culturale e dell’educazione non basta. E’ indispensabile invece che il governo abbandoni l’atteggiamento di inerzia sul tema e metta subito in campo degli strumenti di prevenzione. Anche contando sul fatto che potrà finalmente contare anche sul lavoro della commissione Femminicidio. Bisogna recuperare il tempo perduto. La vita delle tante donne vittime di violenza non può più aspettare”, conclude Sbrollini.