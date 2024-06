Ufficiale, il nuovo sindaco di Caltanissetta è Walter Tesauro: ecco chi è

Il rappresentante del centrodestra ha ottenuto più del 50% dei voti. Felice Edy Tamajo, che ne aveva sostenuto la candidatura.

Si concludono, dopo il turno di ballottaggio, le elezioni comunali 2024: il nuovo sindaco di Caltanissetta, unico capoluogo di provincia siciliano al voto, è Walter Tesauro.

Il candidato di centrodestra Walter Calogero Tesauro è stato eletto sindaco con il 52,36%, prevalendo sulla candidata civica di area progressista Annalisa Maria Petitto, che si è fermata al 47,64%. Al voto anche Pachino e Gela, dove i nuovi sindaci eletti sono rispettivamente Giuseppe Gambuzza e Terenziano Di Stefano.

Chi è Walter Tesauro, nuovo sindaco di Caltanissetta

Walter Calogero Tesauro è il candidato del centrodestra di Caltanissetta. Lo hanno sostenuto nel corso della campagna elettorale: Forza Italia, FdI, Lega-Udc, Democrazia Cristiana, Azzurri per Caltanissetta, Caltanissetta 2030, Noi Moderati. Ha ottenuto il 52,63% dei voti, riuscendo quindi a ottenere la poltrona di primo cittadino.

Le prime reazioni

Tra i primi a congratularsi con Tesauro c’è Edy Tamajo, reduce da una clamorosa vittoria alle elezioni europee 2024, che commenta: “Vinciamo in una città che ha la sua storia, che ha grandi potenzialità e che sono certo, attraverso un’adeguata strategia, potrà svilupparle”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Parlando ancora del nuovo sindaco di Caltanissetta, Tamajo aggiunge: “Sono orgoglioso di aver sostenuto Walter Tesauro dalla prima ora. La sua visione per il futuro della città, basata su principi di sviluppo sostenibile, sicurezza e crescita economica, è ciò di cui Caltanissetta ha bisogno per prosperare. Ho sempre creduto nelle capacità dell’amico Tesauro e nella sua dedizione al servizio pubblico. Sono certo che sarà un sindaco capace di guidare Caltanissetta verso un futuro migliore, ascoltando i bisogni dei cittadini e lavorando per il bene comune”.

Immagine da Facebook