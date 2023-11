Il 10eLotto premia la Sicilia, vinti 50mila euro a Catania

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13,7 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,43 miliardi da inizio anno

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nei concorsi di venerdì 24 e sabato 25 novembre, riporta Agipronews, nella regione sono state centrate vincite totali per 71mila euro. La cifra più alta è stata vinta a Catania, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Oro da 50mila euro con una giocata di appena tre euro.

Esulta anche Alcamo

A Palermo, invece, indovinato un 8 Oro da 15mila euro. Esulta anche Alcamo, in provincia di Trapani, dove sono stati vinti 6mila euro grazie a un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 13,7 milioni in tutta Italia, per un totale di 3,43 miliardi dall’inizio del 2023.