A lezione di management con Riccardo Mulone

Il Country Head di Ubs Italia è stato ospite dell’Università di Catania. “Ai giovani dico di avere sempre passione e fame di conoscenza”

CATANIA- Il dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania ha ospitato, nei giorni scorsi, un prestigioso evento. Riccardo Mulone, Country Head e Head of the Investment Bank di Ubs Italia, è stato protagonista, insieme ai professori Rosario Faraci e Carmela Schillaci, di una lezione speciale per gli studenti dei corsi di Principi di Management e Startup Strategy e Business Plan durante la quale ha raccontato la sua carriera di prim’ordine nel mondo della gestione d’impresa. A margine dell’evento ha risposto alle domande del Quotidiano di Sicilia.

Qual è il significato di questa iniziativa e della sua presenza in un luogo dove anche lei ha studiato?

“Quello di oggi è stato un importante momento di confronto e riflessione, soprattutto in ottica futura perché – come ho detto ai ragazzi – sono curioso di immaginare cosa faranno e chi “diventeranno” in futuro. E poi c’è l’emozione di ritornare tra questi banchi, dove ho studiato qualche decennio fa, per parlare di futuro e di opportunità. Le radici hanno, per me, un valore speciale. Sono grato alla mia famiglia per quanto mi ha trasmesso e per le opportunità che mi ha dato, torno sempre volentieri nella mia città”.

Quanto è importante diffondere la cultura del management tra i giovani, sia per favorire lo sviluppo delle nuove imprese che per assicurare che si tramandino di generazione in, generazione quelle già esistenti?

“Spero che la mia presenza qui oggi e soprattutto le tematiche su cui abbiamo discusso possa servire da stimolo per quei giovani che hanno idee innovative e che hanno la voglia di mettersi in gioco, di scommettere su sé stessi”.

Sulla base della sua esperienza, in particolare in Fiat al fianco di Sergio Marchionne nella fase dell’acquisizione di Chrysler, quali consigli e quali suggerimenti darebbe a un giovane che vuole avventurarsi nel management?

“Come diceva Marchionne parlare ai giovani e dare loro consigli è tra le cose più complesse perché si tende a generalizzare. Ogni persona ha, invece, una propria storia che la rende unica. Per questo motivo mi limito a dire che, a prescindere dal tipo di carriera che si vuole intraprendere, occorre avere sempre durante tutto il percorso professionale sia una grande passione per quello che si fa, sia una costante fame di conoscenza, sia coraggio nel cercare di uscire sempre da schemi consolidati”.