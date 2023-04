A19, pala meccanica si ribalta e finisce in una scarpata: chiuso tratto di autostrada

L'avviso dell'Anas sulle temporanee modifiche in termini di viabilità lungo l'autostrada.

Necessaria la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” per il recupero di una pala meccanica finita in una scarpata autostradale tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova.

Ecco l’avviso dell’Anas.

A19, pala meccanica in scarpata: chiusura temporanea

“La carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova. La chiusura è necessaria per procedere al recupero di una pala meccanica dalla scarpata autostradale, mediante l’ausilio di un’autogru giunta sul posto”.

“Il mezzo meccanico era impegnato in lavorazioni a bordo strada quando si è ribaltato, senza conseguenze per l’operatore. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla Statale 192, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”, si legge nell’avviso Anas sul temporaneo disagio alla viabilità.

