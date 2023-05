Accusa malore improvviso mentre è al ristorante: muore 37enne

Nonostante i soccorsi degli amici e del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Avrebbe compiuto 37 anni a breve Simone Rosetti, l’ uomo morto nella serata di venerdì mentre si trovava in un ristorante nella zona di Montepredone in provincia di Ascoli Piceno. A colpirlo un malore improvviso, e a nulla sono serviti i primi soccorsi prestati dagli amici subito fuori dal locale.

Comunità sotto choc

Allertati i soccorsi, nonostante il tempestivo sopraggiungere dei sanitari del 118, nulla si è potuto fare per strapparlo alla morte. Raggiunta dalla notizia, la comunità di San Benedetto – dove Simone lavorava all’Eurofuni di Acquaviva Piceno di proprietà del padre – è rimasta sotto choc, tanto era l’affetto per quello che era considerato un ragazzo simpatico e benvoluto da tutti. In tanti, in queste ore, si stanno stringendo intorno ai suoi familiari, al papà, alla mamma e alla sorella.