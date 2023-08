Aeroporto di Catania, Terminal aggiuntivo da mezzanotte: ecco cosa cambia

Dal 3 agosto aumentano i voli da/per Catania dopo il devastante incendio: tutte le novità.

Il nuovo Terminal aggiuntivo dell’aeroporto di Catania, realizzato in collaborazione con l’Aeronautica Militare, sarà operativo a partire dalla mezzanotte del 3 agosto.

Lo comunica la SAC, società di gestione dello scalo etneo, che nella notte tra il 16 e il 17 luglio scorsi è stato interessato da un pericoloso incendio che ha portato alla cancellazione e al dirottamento di diversi passeggeri in partenza e in arrivo nelle ultime settimane.

Aeroporto di Catania, dal 3 agosto Terminal aggiuntivo

La struttura consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora (5 arrivi e 5 partenze) a 14 voli ogni ora, (7 arrivi e 7 partenze). Una svolta importante per i passeggeri trasportati da e per il capoluogo etneo, che arriveranno al 70% del totale (a cui si aggiunge il 15% operato da Comiso, raggiungendo così l’85%).

La Sac, in collaborazione anche con la Regione, negli ultimi giorni ha aumentato anche il numero di facilitatori presenti in aeroporto per informare i passeggeri sullo stato dei rispettivi voli ma anche delle navette messe a disposizione per garantire il transfer gratuito da/per Trapani, Comiso e Palermo. La società che gestisce lo scalo e le autorità locali e regionali continuano a lavorare senza sosta per affrontare l’emergenza che nelle ultime settimane ha messo in ginocchio il settore delle infrastrutture e del turismo (assieme al caldo anomalo di fine luglio e i conseguenti roghi in giro per la Sicilia).

Lo stato dello scalo dopo l’incendio

Quando riaprirà il Terminal A dell’aeroporto di Catania, interessato dal rogo dello scorso luglio? La Sac conferma che oggi si sono conclusi i lavori di bonifica delle aree e degli ambienti funzionali al riavvio operativo della struttura. Il ritorno alla normalità e alla piena operatività è attesa presto, forse già i primi giorni della prossima settimana. Tuttavia, sarà necessario attendere il rilascio delle autorizzazioni necessarie, già richieste dalla Sac agli enti competenti.

Per le informazioni sullo stato dei voli, si prega di fare riferimento al sito dello scalo etneo (https://www.aeroporto.catania.it/).

Immagine di repertorio