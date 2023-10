Il Teatro dell’Efebo guarda già all’obiettivo 2025

Primi bilanci dopo l’inaugurazione della struttura presente all’interno del Giardino botanico del Libero Consorzio comunale. Un elemento fondamentale per il territorio in chiave turistica e culturale

AGRIGENTO – Si è concluso con un bilancio che dal Libero Consorzio comunale agrigentino hanno definito “molto positivo” il cartellone dei quattro spettacoli presentati al Teatro dell’Efebo del Giardino botanico dell’Ente.

Un bilancio fatto dalle impressioni soddisfatte di pubblico e critica e scandito dalla presenza sui media nazionali e regionali, che ha soddisfatto le aspettative dell’ex Provincia regionale, retta dal commissario straordinario Giovanni Bologna che ha ereditato dalla gestione precedente la scelta politica sul recupero e valorizzazione di uno spazio culturale straordinario a due passi dai Templi dorici.

Oltre 2.500 spettatori hanno partecipato ai quattro eventi

Oltre 2.500 spettatori hanno partecipato ai quattro eventi in programma dopo la prima con la regia di Marco Savatteri nello spettacolo “Ide-Ali”, il pensiero in equilibrio incentrato sul mito di Icaro, l’Accademia Free Melody con lo spettacolo “Colonne Sinfoniche” con orchestra e coro in un repertorio di brani tratti dalle più famose colonne sonore. E poi ancora la terza serata con Artisti associati composti da un gruppo di validissimi musicisti di musica popolare nel canto delle serenate di Rosa Balistreri e le poesie di Ignazio Buttitta, recitate da Antonio Zarcone e la quarta serata con lo spettacolo “La Magia di Novecento” della compagnia Sipario 4 che ha colpito il pubblico presente con alcuni monologhi interessanti sul teatro.

Il cartellone di spettacoli, programmato dal settore Turismo dell’Ente diretto da Achille Contino, è stato incentrato verso una finalità turistica coinvolgendo tour operator e imprenditori alberghieri per offrire una valida alternativa di soggiorno nel territorio della provincia, in preparazione degli eventi Agrigento 2025.

Moltissimi gli agrigentini che non si sono fatti sfuggire l’occasione di ammirare la cornice straordinaria del teatro dell’Efebo attraverso un progetto di recupero e valorizzazione di un sito naturale all’interno di uno spazio di verde tra piante mediterranee e ipogei situati all’interno del Giardino Botanico. Una sfida importante pianificata da tempo dagli Uffici del Libero Consorzio comunale per preparare nel migliore dei modi Agrigento capitale 2025, inserendo tra i circuiti turistici il teatro dell’Efebo attraverso un progetto dedicato al mito e alla storia della Magna Grecia.