Vacanze “a 5 stelle”, ecco le destinazioni più popolari per la primavera 2023

Airbnb propone una classifica delle mete più ambite in Italia: ci sono anche delle città siciliane, una è nella top 10 per i viaggi "di lusso".

Airbnb ha selezionato una serie di destinazioni particolarmente popolari in vista della primavera 2023. Non mancano grandi classici (come Capri), così come non rimangono escluse tante meravigliose città (soprattutto marittime) della Sicilia.

Ecco la lista, utile anche per prendere ispirazione in vista di un eventuale mini-viaggio – da soli o con amici e familiari – in occasione dei vicini ponti del 25 aprile, dell’1 maggio e del 2 giugno.

Airbnb, destinazioni primavera 2023

Dopo le vacanze di Pasqua, che hanno ufficialmente dato il via alla stagione delle gite fuori porta, è tempo di pensare a come sfruttare al meglio i weekend lunghi e i ponti che ci aspettano nei prossimi mesi.

Lo strumento wishlist su Airbnb è molto utile per salvare alloggi interi o stanze private quando si sta organizzando una vacanza. Tra le soluzioni che all’interno della Categoria Spiaggia in Italia hanno spopolato tra le wishlist degli utenti spiccano delle strutture situate in terra sicula: Terrasini, Santa Flavia e Pantelleria, in particolare, sono particolarmente ambite, soprattutto per la vicinanza al mare, per le vacanze primaverili.

TOP 10, c’è anche una città siciliana

Airbnb ha stilato anche una classifica delle località costiere con le più alte percentuali di alloggi con recensioni a 5 stelle. E tra le prime 10 appare anche una località siciliana, Santa Flavia (PA). Ecco le altre ambite mete per le vacanze di primavera ed estate 2023:

Positano, Campania; 2.Civitavecchia, Lazio; Furore, Campania; Capri, Campania; Polignano a Mare, Puglia; Santa Flavia, Sicilia; Pesaro, Marche; Riomaggiore, Liguria; Montesilvano, Abruzzo; Tortolì, Sardegna.

Immagine di repertorio