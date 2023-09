Aiuti, sostegni e incentivi alle imprese: gli obiettivi di Fiepet Confesercenti Catania

Il programma di obiettivi di Fiepet Confesercenti Catania che mira a sostenere gli imprenditori del settore Ho.Re.Ca e i giovani

Aiuti, sostegni e incentivi alle imprese catanesi: sono alcuni degli obiettivi del programma targato 2023/2024, della Fiepet Confesercenti Catania, con a capo il presidente Andrea Finocchiaro, e la sua giunta. L’obiettivo di quest’ultimi di incontrare i sindaci e gli assessori delle attività produttive delle 58 amministrazioni comunali del territorio etneo, prende sempre più piede.

Lo scopo è illustrare il nuovo programma di iniziative 2023/2024, volte ad aiutare e sostenere gli imprenditori del settore Ho.Re.Ca, incentivare l’imprenditoria giovanile sostenendo le nuove idee di start up sul territorio e rendere la ristorazione catanese un simbolo di qualità nell’hinterland etneo.

I “fatti” della Fiepet Confesercenti Catania

Per rendere tutto ciò possibile, bisogna avere operatori del settore formati a regola d’arte, dando allo stesso tempo un sostegno agli esercenti. Come? Attraverso corsi di formazione gratuita, informazione su bandi europei, finanziamenti e convenzioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali.

Questi i “fatti” della Fiepet Confesercenti Catania e che ha trovato già interesse da parte dei sindaci e degli assessori incontrati. Non solo Amministrazione comunale, ma anche coinvolgimento di tutte le imprese del settore della somministrazione e tanto altro.

Le parole del Direttore di Confesercenti e del Presidente Fiepet Catania

“L’iniziativa si propone quale utile occasione per sostenere il confronto con le Istituzioni territoriali al fine di supportare lo sviluppo e la crescita economica dei Comuni coinvolti – spiega il Direttore di Confesercenti Catania Francesco Costantino -. Gli incontri intendono alimentare il dibattito tra soggetti pubblici e privati, così da pervenire ad una visione condivisa dei possibili modelli di crescita da attuare a sostegno delle attività endemiche del settore dei pubblici esercizi.

Un percorso che – conclude il Direttore – attraverso un confronto con le amministrazioni locali e con l’ausilio degli strumenti messi in campo dal marchio Confesercenti nell’ambito del credito, formazione, lavoro e servizi alla persona, intende favorire la crescita del tessuto economico e produttivo”.

“Lavoreremo costantemente per raggiungere obiettivi realizzabili a supporto delle imprese locali – chiosa il Presidente Fiepet Catania Andrea Finocchiaro – mettendo in mano alle aziende quegli strumenti concreti e poco conosciuti che potranno utilizzare per far crescere la propria attività imprenditoriali nell’interesse non solo personale, ma di tutto il comparto Ho.Re.ca Etneo”.

In foto Andrea Finocchiaro. Presidente Provinciale Fiepet Catania; Francesco Costantino, Direttore Confesercenti Catania e Massimo Condorelli, Assessore Attività Produttive Comune di Belpasso