Il 10 marzo è il “Super Mario Day”, l’almanacco del giorno e gli anniversari

Le curiosità, il santo del giorno e tutti gli anniversari della giornata del 10 marzo.

Il 10 marzo è il 69º giorno del calendario gregoriano e mancano 296 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, ricorrenze e altre curiosità da ricordare.

Cosa si celebra il 10 marzo

Il decimo giorno di marzo la Chiesa Cattolica ricorda San Simplicio Papa (pontefice dal 3 marzo 468 alla sua morte) e San Vittore (martire in Africa).

Sono diverse le ricorrenze del 10 marzo a livello internazionale. In Australia si festeggia il Canberra Day, una festività pubblica che ricorda il giorno della scelta del nome della città. Ma non solo, perché è anche il “Super Mario Day“, una giornata celebrativa dedicata al famoso personaggio di casa Nintendo.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 10 marzo. Tra loro: Joseph Benjamin Blatter, dirigente sportivo svizzero; Samuel Eto’o, calciatore del Camerun; Eva Herzigova, modella ceca; Ignazio Marino, medico e politico italiano; Carlos Ray Norris Jr. (meglio noto come Chuck Norris), attore; Sharon Stone, attrice statunitense; Olivia Jane Cockburn – in arte Olivia Wilde -, attrice e regista; Carlo Zannetti, cantautore e scrittore.

Anniversari di nascita

Osama bin Laden , fondatore di Al Qaeda e noto terrorista saudita;

, fondatore di Al Qaeda e noto terrorista saudita; Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel, filosofo e fondatore del Romanticismo.

Anniversari di morte

Giuseppe Mazzini, patriota e leader del Risorgimento italiano.

Accadde oggi, 10 marzo

241 a.C. – La Prima Guerra Punica si conclude con la sconfitta dei cartaginesi nelle Isole Egadi.

1208 – Inizia la crociata di Innocenzo III contro gli albigesi.

1302 – Dante viene esiliato da Firenze.

1661 – Dopo la morte di Mazzarino, Luigi XIV prende il potere in Francia.

1821 – Iniziano i moti piemontesi. Per la prima volta in città appare il Tricolore.

1848 – Ratifica del Trattato di Guadalupe Hidalgo, che pone fine alla guerra messico-statunitense.

1876 – La prima telefonata della storia. A effettuarla è Alexander Graham Bell.

1906 – Il 10 marzo viene aperta la stazione di Piccadilly Circus a Londra.

1933 – Devastante terremoto a Long Beach (California) con 120 vittime.

1945 – L’operazione Meetinghouse colpisce Tokyo, le bombe statunitensi uccidono più di 100mila persone.

1948 – Assassinio di Jan Masaryk, ministro degli Esteri cecoslovacco.

1952 – Colpo di Stato di Batista a Cuba.

1959 – In Cina scoppia una sollevazione popolare in risposta alle politiche del Governo in Tibet.

1969 – A Memphis (Tennessee), James Earl Ray si dichiara colpevole dell’assassinio di Martin Luther King.

1977 – L’astronomo James Elliot comunica la scoperta degli anelli di Urano.

1987 – La Santa Sede condanna maternità surrogata e inseminazione artificiale.

2006 – Dimissioni del ministro della Sanità italiana, Francesco Storace dopo l’indagine per presunta attività di spionaggio politico ai danni di Alessandra Mussolini e Piero Marrazzo.

2019 – Strage in volo, l’aereo Ethiopian Airlines 302 partito da Addis Abeba si schianta al suolo pochi minuti dopo la partenza. Ben 157 le vittime.

