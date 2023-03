Almanacco 14 marzo, una giornata “matematica”: ecco perché

Si celebra il Pi Greco Day ma si ricordano anche gli anniversari relativi a grandi personaggi del mondo scientifico, fisico e matematico: tutte le curiosità del giorno.

Il 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano e mancano 292 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, compleanni, anniversari e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 14 marzo

La Chiesa Cattolica celebra in questa giornata Santa Matilde Regina (Matilde di Ringelheim), ritenuta patrona delle ricamatrici.

Inoltre, sempre il 14 marzo, ricorre il Pi Greco Day. Una giornata incredibilmente “matematica” in un giorno scelto – ovviamente – non a caso: marzo, infatti, è il terzo mese dell’anno e 1 e 4 compongono i primi due decimali del valore del Pi Greco, approssimato a 3,14).

Altri 3 Paesi, nella stessa giornata, celebrano specifiche ricorrenze. In particolare: in Albania è il giorno della primavera (Dita e Verës); ad Andorre si ricorda l’anniversario dell’adozione dell’attuale Costituzione (1993); infine, in Giappone è il White Day, una festa complementare a San Valentino durante la quale chi ha ricevuto un dono può ricambiarlo. In Estonia, in più, è la Giornata della lingua madre.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 14 marzo, che festeggiano il loro compleanno in questa giornata. Tra loro: Alberto di Monaco, principe figlio di Ranieri III e Grace Kelly; Simone Biles, ginnasta statunitense; Michael Caine, attore inglese; Valentina Cenni, artista e attrice italiana; Giorgio Forattini, vignettista satirico; Quincy Delight Jones, produttore discografico e musicista statunitense; Michele Riondino, attore italiano;

Anniversari di nascita

Diane Nemerov, celebre fotografa statunitense;

Albert Einstein, fisico tedesco e Premio Nobel;

Franco Frattini, politico italiano deceduto il 24 dicembre 2022;

John Grome, pittore inglese;

Luigi Maria Verzé, sacerdote e professore;

Maurice Merleau-Ponty, filosofo francese;

Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia. Sempre il 14 marzo era anche il compleanno del figlio Umberto I.

Akira Yoshizawa, maestro dell’Origami.

Anniversari di morte

Giangiacomo Feltrinelli, editore e attivista italiano;

Chiara Lubich (Silvia), religiosa e docente scomparsa il 14 marzo 2008;

Hans Gadamer, filosofo tedesco;

Stephen Hawking, matematico e astrofisico inglese;

Karl Marx, filosofo e padre del Comunismo;

Roberto Murolo, cantante napoletano.

Accadde oggi, 14 marzo

1489 – Caterina Cornaro, regina di Cipro, vende il suo territorio alla Repubblica di Venezia.

1647 – Tregua di Ulma tra Baviera, Colonia, Francia e Svezia, coinvolte nella Guerra dei Trent’anni.

1702 – Il devastante terremoto dell’Irpinia provoca circa 400 vittime.

1847 – Prima presentazione del “Macbeth” di Giuseppe Verdi a Firenze.

1861 – Il 14 marzo il tricolore diventa ufficialmente la bandiera del Regno d’Italia.

1939 – Lo Stato Slovacco dichiara l’indipendenza della Cecoslovacchia sotto pressione nazista.

1943 – Raid nazista al Ghetto di Cracovia, in seguito al quale migliaia di ebrei finirono nei campi di sterminio.

1951 – Seconda riconquista di Seul da parte delle truppe delle Nazioni Unite impegnate nella Guerra di Corea.

1964 – Il 14 marzo Jack Ruby viene giudicato colpevole dell’uccisione di Lee Harvey Oswald, il presunto assassino di John F. Kennedy.

1978 – Inizia l’Operazione Litani in Libano.

1984 – Gerry Adams, capo del Sinn Féin (movimento e partito politico indipendentista irlandese) viene ferito gravemente durante un tentativo di assassinio.

1998 – Disastroso terremoto di magnitudo 6,9 nell’Iran Meridionale.

2004 – Vladimir Putin viene rieletto presidente della Russia il 14 marzo.

2013 – Xi Jinping viene nominato presidente della Repubblica Popolare Cinese.

