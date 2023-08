Almanacco di oggi, 17 agosto: santi, compleanni e ricorrenze

Il 17 agosto è il 229º giorno del calendario gregoriano. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Il 17 agosto è il 229º giorno del calendario gregoriano. Mancano 136 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, oroscopo e date da ricordare.

Cosa si celebra il 17 agosto: santo del giorno

Oggi la Chiesa Cattolica ricorda Santa Beatrice de Silva Meneses, santa portoghese nata a Cauta (Nord Africa) nel 1424 da famiglia nobile. Si celebrano anche Sant’Eusebio Papa, Santa Chiara da Montefalco, Santa Giovanna della Croce, San Nicolò Politi e San Mama di Cesarea di Cappadocia.

Compleanni e ricorrenze

Diversi i nati del 17 agosto che oggi celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Maria Teresa Bellanova, politica italiana; Davy Crockett, militare, avventuriero ed eroe popolare statunitense; Robert De Niro, attore statunitense; Mogol, paroliere e produttore discografico italiano e Sean Penn, attore americano.

Accadde oggi, 17 agosto

1126 – Catania: le spoglie di Sant’Agata vengono ricondotte in città da Costantinopoli dove erano state portate 86 anni prima;

1943 – Seconda guerra mondiale: la 7ª Armata statunitense del generale George S. Patton arriva a Messina, seguita diverse ore dopo dall’8ª Armata britannica del maresciallo di campo Bernard L. Montgomery, completando la conquista alleata della Sicilia;

1945 – L’Indonesia si proclama indipendente dai Paesi Bassi;

1969 – Chiude, dopo tre giorni, il festival di Woodstock;

1982 – Il primo compact disc per l’utilizzo commerciale venne prodotto in una fabbrica della Philips ad Hannover, in Germania. Il CD in questione fu l’album musicale The Visitors degli ABBA;

1998 – Scandalo Lewinsky: il presidente statunitense Bill Clinton ammette in una testimonianza registrata, di aver avuto “relazioni fisiche improprie” con la stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Lo stesso giorno ammette davanti alla nazione di aver “fuorviato il popolo” circa la sua relazione.