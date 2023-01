Almanacco del giorno 2 gennaio: santo, anniversari e curiosità

Le curiosità e gli anniversari, i compleanni e il santo del giorno 2 gennaio nell'almanacco di QdS.it.

Il 2 gennaio è il secondo giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano e mancano ancora 363 giorni alla fine del 2023 (essendo appena trascorso il Capodanno): ecco l’almanacco del giorno con santo, compleanni, ricorrenze e anniversari da ricordare.

Una piccola curiosità: questo è uno dei 3 giorni in cui la Terra si può trovare più vicina al Sole (perielio).

Cosa si celebra il 2 gennaio: santo e ricorrenze

Il 2 gennaio la Chiesa Cattolica ricorda e celebra due santi nello stesso giorno: si tratta di San Basilio e San Gregorio. Chi porta questi due nomi, quindi, festeggia il proprio onomastico nel secondo giorno dell’anno.

Non si segnalano giornate e ricorrenze internazionali di rilievo. Tuttavia, si ricorda che il 2 gennaio 2023 iniziano i saldi invernali in Italia. Un momento molto atteso dagli amanti dello shopping, anche in un momento – come quello attuale – segnato da crisi e pessimismo generale in termini di previsioni economiche.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati VIP del 2 gennaio. Tra loro: Althea Rae Duhinio Janairo, attrice nota con il nome d’arte Tia Carrere; Danilo Di Luca, ciclista italiano; Paolo Hendel, comico italiano; Giuseppe Pisanu, politico italiano; Giovanna Ralli, attrice italiana; Santo Versace, noto imprenditore e manager italiano.

Si ricorda nella stessa giornata anche l’anniversario di morte di Ferdinando Imposimato, magistrato e politico italiano scomparso nel 2018.

Accadde oggi, 2 gennaio

40: Apparizione di Maria (prima dell’Assunzione) a San Giacomo.

366: Invasione dell’Impero Romano da parte degli Alemanni.

1492: Fine dell’occupazione dei mori in Spagna e della Reconquista: Granada si arrende.

1757: Il Regno Unito conquista Calcutta (India).

1788: La Georgia è il quarto Stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti d’America.

1791: Con il massacro di Big Bottom (Ohio, USA) inizia la guerra indiana del Nord-Ovest.

1895: Nasce il Conte Folke Bernadotte, diplomatico svedese e mediatore delle Nazioni Unite per Israele e Palestina.

1900: John Hay, segretario di Stato USA, annuncia la “politica della porta aperta” per promuovere il commercio con la Cina.

1945: Offensiva delle Ardenne contro i nazi-fascisti durante la Seconda guerra mondiale.

1947: Il 2 dicembre Gandhi inizia la marcia della pace da Bengala Est.

1979: La Namibia ottiene l’indipendenza.

1988: Canada e Stati Uniti firmano il Canada-USA Free Trade Agreement.

2016: Crisi diplomatica tra Arabia Saudita e Iran dopo l’esecuzione del religioso sciita Nimr al-Nimr.