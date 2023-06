Sapevi che il 28 giugno è l’unico giorno dell’anno composto da due numeri perfetti? L’almanacco

Si festeggia anche la Giornata mondiale dell'orgoglio gay e della comunità LGBTQUIA+: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul 28 giugno.

Il 28 giugno è il 179º giorno del calendario gregoriano (il 180º negli anni bisestili) e mancano 186 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco con santo del giorno, curiosità, anniversari e ricorrenze.

La prima curiosità sul 28 giugno? È l’unico giorno dell’anno composto da due numeri perfetti differenti (un numero perfetto è detto tale se uguale alla somma dei suoi divisori propri).

Cosa si celebra il 28 giugno

Il santo del giorno del 28 giugno è Sant’Attilio. Chi porta questo nome, quindi, festeggia il proprio onomastico. In più, nello stesso giorno la Chiesa Cattolica ricorda Ireneo di Lione, martire sotto Settimio Severo nel 202/203 d.C.

In Ucraina, purtroppo attualmente in guerra, è il Giornata della costituzione. Si celebra il 28 giugno anche la Giornata mondiale dell’orgoglio LGBTQIA+.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 28 giugno, che in questa giornata celebrano il loro compleanno. Tra loro: Lorenzo Amoruso, ex calciatore e personaggio televisivo italiano; Kathleen “Kathy” Bates, attrice statunitense; Mel Brooks, regista e attore statunitense; Jerry Calà (vero nome: Calogero), regista italiano; John Cusack, attore statunitense; Sabrina Ferilli, attrice romana; Elon Musk, imprenditore e noto come proprietario di Twitter; Muhammad Yunus, economista bengalese e Premio Nobel.

Anniversari di nascita

Antonio Amurri, scrittore e paroliere italiano;

Pietro Mennea, atleta italiano;

Luigi Pirandello, drammaturgo e scrittore siciliano, Premio Nobel;

Jean-Jacques Rousseau, filosofo svizzero;

Pieter Paul Rubens, attore fiammingo.

Anniversari di morte

Italo Balbo, politico e aviatore italiano;

Francesco Ferdinando d’Asburgo, arciduca dell’Impero austro-ungarico, la sua uccisione il 28 giugno 1914 viene considerata il casus belli della Grande Guerra;

Harlan Jay Ellison, scrittore di Fantasy;

Vittorio Gassman, attore italiano;

Enrico VIII Tudor, sovrano inglese;

Pietro Verri, filosofo, economista e scrittore italiano.

Accadde oggi, 28 giugno: gli anniversari

1519 – Carlo V è eletto imperatore del Sacro Romano Impero.

1838 – Incoronazione della Regina Vittoria nel Regno Unito.

1846 – Adolphe Sax inventa il sassofono, uno degli strumenti musicali più amati (soprattutto per la musica jazz e blues, ma non solo).

1914 – L’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria-Este viene ucciso assieme alla moglie Sofia dal nazionalista serbo Gavrilo Princip a Sarajevo. Per molti, questo sarebbe il casus belli della Prima Guerra mondiale, anche se – naturalmente – il conflitto fu il risultato di numerose tensioni internazionali già in atto da anni.

1916 – Arresto di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht della Lega Spartachista, impegnata nella diffusione del socialismo rivoluzionario e delle teorie marxiste in Germania.

1919 – Poco dopo la fine della Grande Guerra, il 28 giugno nasce in Francia la Società delle Nazioni, antesignana delle Nazioni Unite. Nello stesso giorno viene firmata la pace con il trattato di Versailles.

1922 – Inizia la guerra civile irlandese.

1946 – Enrico De Nicola diventa il capo provvisorio dello Stato italiano.

1950 – Occupazione di Seul dalle truppe della Corea del Nord.

1960 – Nazionalizzazione delle raffinerie statunitensi a Cuba.

1969 – Rivolta di Stonewall a New York a opera di gay e transessuali: anche in ricordo di questo evento si celebra ogni 28 giugno la Giornata dell’orgoglio gay.

2005 – Inizia il processo di beatificazione di papa Giovanni Paolo II a opera del papa emerito Benedetto XVI.

2006 – Il Montenegro entra a far parte delle Nazioni Unite.

2016 – Attentato all’aeroporto di Istanbul-Atatürk.

