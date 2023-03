Onore alle vittime del dovere e il compleanno di Manzoni: l’almanacco del 7 marzo

Santo, anniversari e altre curiosità della giornata nell'almanacco del 7 marzo di QdS.it.

Il 7 marzo è il 66º giorno del calendario gregoriano e mancano 299 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, ricorrenze e curiosità da ricordare.

Cosa si celebra il 7 marzo

La Chiesa Cattolica il 7 marzo ricorda Santa Felicita e Santa Perpetua, quindi le persone che portano questi nomi celebrano il loro onomastico.

In più, ricorre anche la Giornata internazionale in memoria degli agenti di polizia caduti in servizio, istituita dall’Interpol. L’occasione giusta per ricordare piccoli e grandi eroi che hanno perso la vita mentre lavoravano, le cosiddette “vittime del dovere”.

Compleanni e anniversari del giorno

Sono diversi i nati del 7 marzo, che in questa giornata festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Bret Easton Ellis, scrittore statunitense; Alessandro Greco, conduttore TV e radiofonico; Samuel Romano, cantante; Luciano Spalletti, allenatore di calcio italiano;

Anniversari di nascita

Tammy Faye, televangelista statunitense;

Reinhard Heydrich, militare e gerarca nazista;

Anna Magnani, attrice protagonista del neorealismo italiano;

Alessandro Manzoni, il 7 marzo è il giorno di nascita del celebre scrittore italiano e autore de “I Promessi Sposi”;

Piet Mondrian, pittore olandese;

Georges Perec, scrittore francese;

Maurice Ravel, compositore francese;

Matilde Serao, giornalista e scrittrice

Anniversari di morte

Aristotele, celebre filosofo greco;

Antonio Fogazzaro, scrittore e poeta italiano;

Stanley Kubrick, regista statunitense scomparso nel 1999;

Matilde Serao, giornalista e scrittrice italiana;

San Tommaso D’Aquino, religioso e filosofo;

Mukunda Lal Ghosh, meglio noto come Paramhansa Yogananda, filosofo e mistico indiano.

Accadde oggi, 7 marzo

1530 – Papa Clemente VII si rifiuta di annullare il matrimonio di Enrico VIII e Caterina d’Aragona. Lo scontro tra Santa Sede e Corona inglese sarà alla base dello Scisma della Chiesa anglicana nel 1534.

1573 – La Repubblica di Venezia e l’Impero ottomano firmano il trattato di Costantinopoli: la Serenissima, dopo la perdita di Cipro nel 1571, ottiene la supremazia navale.

1798 – Con l’ingresso di Napoleone a Roma, nasce la Repubblica Romana.

1850 – Il senatore statunitense Daniel Webster pronuncia il “discorso del sette marzo”, appoggiando il Compromesso che mira a prevenire la guerra civile.

1876 – Alexander Graham Bell ottiene il brevetto per l’invenzione del telefono.

1912 – Il 7 marzo Roald Amundsen annuncia la scoperta del Polo Sud.

1951 – Assalto statunitense contro le forze della Repubblica Popolare Cinese in Corea (“Operazione Ripper”).

1965 – Il 7 marzo è il giorno del “Bloody Sunday” a Selma, dove le forze dell’ordine usano la forza contro un gruppo di manifestanti per i diritti civili.

1968 – Nell’ambito della guerra in Vietnam, inizia la prima battaglia di Saigon.

1973 – Scoperta della cometa Kohoutek. Nello stesso giorno si tengono le prime elezioni in Bangladesh dopo la scissione dal Pakistan.

1984 – Gli Stati Uniti attaccano San Juan del Sur (Nicaragua).

1985 – Esce il celebre singolo “We Are The World”: Michael Jackson promuove l’iniziativa per raccogliere fondi per la carestia in Etiopia.

1988 – La Colombia diventa un membro della Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie.

1996 – Viene eletto e formato il primo parlamento palestinese.

2008 – In Spagna a Mondragòn l’ex-consigliere comunale socialista Isaías Carrasco viene ucciso dall’ETA.

2013 – In Corea del Nord il leader nordcoreano Kim Jong-un minaccia di bombardare con armi nucleari Corea del Sud e Stati Uniti.