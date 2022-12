Almanacco 8 dicembre, il giorno dell’Immacolata: anniversari, ricorrenze, curiosità

L'8 dicembre si celebra l'Immacolata: ecco l'almanacco del giorno con le ricorrenze e gli anniversari da ricordare (compreso quello dell'omicidio di John Lennon).

L’8 dicembre è il 342º giorno del calendario gregoriano e mancano 23 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno (oggi si celebra l’Immacolata), anniversari e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra l’8 dicembre

Come già specificato, l’8 dicembre la Chiesa Cattolica festeggia l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. A festeggiare l’onomastico, quindi, sono tutti coloro che portano il nome di Concetto/Concetta/Immacolata.

Ricorre anche la Giornata internazionale contro le grandi opere inutili e imposte e per la difesa del pianeta, proposta dal Movimento No TAV nel 2010. In Corsica è festa nazionale.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati VIP dell’8 dicembre, che festeggiano quindi il loro compleanno in questa giornata. Tra loro: Kim Basinger, attrice statunitense; Giovanni Caccamo, cantante siciliano (originario di Modica, in provincia di Ragusa); Sébastien Chabal, giocatore di rugby francese; Arnaldo Forlani, politico italiano.

Si ricordano in questa giornata anche diversi anniversari di nascita, come quelli di: Mary Stuart (o Maria Stuarda), regina di Scozia del Cinquecento; Diego Rivera, artista messicano; Orazio, poeta e scrittore latino; Jim Morrison, cantante e vocalist dei “The Doors”; Georges Méliès, regista francese; William Crapo Durant, imprenditore e fondatore della General Motors; John Arthur Carradine (meglio noto come David Carradine), attore statunitense.

Accadde oggi, 8 dicembre

L’almanacco del giorno dell’8 dicembre si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

1816: Nasce il Regno delle Due Sicilie;

1841: A Torino San Giovanni Bosco fonda il suo celebre oratorio;

1907: Oscar Gustaf Adolf diventa re di Svezia con il nome di Gustavo V;

1922: Due giorni dopo la proclamazione dello Stato libero d’Irlanda, l’Irlanda del Nord decide di rimanere parte del Regno Unito;

1940: Inizia l’Operazione Compass, l’offensiva britannica contro gli italiani in Libia;

1941: Gli Stati Uniti dichiarano guerra al Giappone dopo l’attacco di Pearl Harbor ed entrano nella Seconda guerra mondiale;

1943: Un bombardamento degli Alleati alla Stazione dell’Aquila uccide 183 persone. Tra loro soldati, ma anche civili.

1948: Transgiordania annette la Cisgiordania;

1955: Il Consiglio d’Europa adotta la bandiera dell’Europa, con sfondo blu e 12 stelle dorate.

1970: Fallisce il tentato colpo di Stato del principe Junio Valerio Borghese in Italia;

1974: Referendum istituzionale in Grecia per l’abolizione della monarchia. Vince la Repubblica;

1980: Omicidio di John Lennon, membro dei Beatles, a New York;

1987: Insurrezione contro l’occupazione israeliana nel campo profughi di Jabaliya, a nord di Gaza. Inizia la prima Intifada.

1993: Il North American Free Trade Agreement (NAFTA) diventa legge con la firma del presidente statunitense Bill Clinton.

2004: Con la Dichiarazione di Cusco si annuncia la creazione di una Comunità sudamericana delle Nazioni, che nascerà a Brasilia il 23 maggio 2008 con il nome di Unasur.

2016: Le forze lealiste, durante la guerra in Siria, occupano la città di Aleppo.

2015: Papa Francesco apre, in Piazza San Pietro, il Giubileo straordinario della misericordia.

Immagine di repertorio