Almanacco di oggi, 26 febbraio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 26 febbraio è il 57º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 26 febbraio è il 57º giorno del calendario gregoriano, mancano 308 giorni alla fine dell’anno (309 negli anni bisestili). Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 26 febbraio: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera Sant’Alessandro di Alessandria.

Il 26 febbraio si celebra il World Pistacchio Day (Giornata mondiale del Pistacchio). Il frutto secco è tra i più amati al mondo.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Victor Hugo, muore Ruggero II di Sicilia

Nati

Victor-Marie Hugo (noto come Victor Hugo) è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo e politico francese, considerato il padre del Romanticismo in Francia. È diventato noto pure come saggista, aforista, artista visivo, statista e attivista per i diritti umani (26 febbraio 1802);

Levi Strauss è stato un imprenditore tedesco naturalizzato statunitense, fondatore del noto marchio di abbigliamento Levi Strauss (26 febbraio 1829);

Buffalo Bill, pseudonimo di William Frederick Cody, è stato un attore e cacciatore statunitense (26 febbraio 1846);

Emanuele Severino è stato un filosofo e compositore italiano. È ritenuto uno dei più grandi filosofi del ‘900 (26 febbraio 1929).

Scomparsi oggi

1821 – Il conte Joseph Marie de Maistre è stato un filosofo, politico, diplomatico, scrittore, magistrato e giurista sabaudo di lingua francese, suddito del Regno di Sardegna. È tra i più noti pensatori reazionari del periodo post-rivoluzionario.

2005 – Jef Raskin è stato un programmatore statunitense, esperto di interfacce uomo-macchina. È noto per aver dato avvio al progetto Macintosh per la Apple negli anni Settanta e per essere l’autore di The Humane Interface.

Accade oggi, 26 febbraio

1154 – A Palermo muore Ruggero II di Sicilia primo re di Sicilia e fondatore del Regno;

1266 – Battaglia di Benevento. Le forze francesi di Carlo I d’Angiò sopraffanno una forza combinata tedesco-siciliana;

1606 – Viene scoperta l’Australia per mano del navigatore olandese Willem Janszoon;

1794 – Un incendio distrugge il Primo palazzo di Christiansborg di Copenaghen;

1815 – Napoleone fugge dall’Isola d’Elba;

1909 – Il Kinemacolor, il primo processo riuscito di film a colori, proietta a Londra A Visit to the Seaside ovvero il primo film a colori proiettato in pubblico;

1922 – Inizia il governo di Luigi Facta, l’ultimo prima dell’avvento del Fascismo in Italia;

1971 – Iniziano i Moti dell’Aquila, una sommossa popolare che finirà dopo 3 giorni;

1982 – Cominciano le trasmissioni di Radio Italia: la prima radio privata caratterizzata da una programmazione di sola musica italiana;

1991 – Tim Berners-Lee rilascia WorldWideWeb (il primo browser ed editor web WYSIWYG);

1993 – Un’autobomba esplode sotto la torre settentrionale del World Trade Center di New York. Muoiono 6 persone e ne restano ferite diverse centinaia;

1999 – Viene lanciato il Pentium III;

2001 – I 15 Stati dell’Unione europea firmano il Trattato di Nizza.