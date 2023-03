Violenza e sangue in Sicilia, ambulante accoltellato all’addome: si indaga

A colpire l'uomo nel quartiere San Giacomo di Gela sarebbe stato un 30enne conosciuto dalla vittima che ora rischia l'accusa di tentato omicidio.

Orrore e violenza nel quartiere San Giacomo di Gela, in provincia di Caltanissetta: un venditore ambulante è stato accoltellato in strada.

L’aggressore, che pare conoscesse la vittima, si sarebbe dato alla fuga dopo aver compiuto il terribile gesto.

Ambulante accoltellato a Gela, si indaga

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti, che si sono svolti questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, il venditore ambulante – un uomo di 64 anni – sarebbe stato colpito più volte all’addome. Ad agire sarebbe stata, secondo il racconto del 64enne, una persona a lui nota. Un 30enne con precedenti penali, che pare abbia avuto in passato qualche problema con la vittima e adesso rischia l’accusa di tentato omicidio.

Il malcapitato, soccorso dagli operatori del 118, è stato trasferito in ospedale. I medici lo sottoporranno a un delicato intervento chirurgico. Sul posto dell’accoltellamento sono giunte anche le forze dell’ordine per avviare le indagini e gli accertamenti del caso sull’accaduto.

Non si tratta, purtroppo, dell’unico atto di violenza registrato in Sicilia nelle ultime ore. A Scordia, nel Catanese, due fratelli sono finiti in manette con l’accusa di tentato omicidio: avrebbero provato a uccidere il vicino di casa con 18 coltellate, per ragioni ancora da chiarire.

