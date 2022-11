Angelo Pintus diventa papà, annuncio social con dedica a moglie

Il comico aveva rivelato l'arrivo del primo figlio lo scorso settembre nel corso di uno spettacolo a Taormina

“Rafaél è arrivato, in una fresca mattinata di Novembre. Che felicità”. Scrive cosi’ Angelo Pintus per annunciare sulla sua pagina Facebook l’arrivo del suo primo figlio. Il comico ha condiviso la gioia con una dedica speciale alla moglie Michela Sturaro. Lo stesso Pintus aveva rivelato l’arrivo del primo figlio lo scorso settembre durante uno spettacolo a Taormina.

“Grazie per questo regalo meraviglioso che è Rafaél, grazie per tutti i sacrifici che hai fatto – scrive Pintus rivolgendosi alla moglie – , tutte quelle punture, tutti quei giorni in casa, nel letto. Per le nottate con la nausea passate in bianco, senza mai farmi pesare niente. Mai. Il percorso è stato così lungo e difficile e io non posso fare altro che dirti grazie”.