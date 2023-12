Anziana scompare nel Nisseno, i carabinieri la trovano svenuta in casa: scatta la corsa in ospedale

I carabinieri sono riusciti a rintracciare la donna in casa, la quale è stata trasportata dal 118 urgentemente in ospedale.

Lo scorso 9 dicembre i carabinieri della Stazione di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) sono intervenuti presso l’abitazione di un’anziana 69enne, dopo la segnalazione di scomparsa pervenuta sul numero di emergenza 112.

La richiesta è pervenuta da una 73enne del posto, preoccupata in quanto non era riuscita a mettersi in contatto con la sua anziana cugina.

Il ritrovamento della donna

I militari, giunti tempestivamente presso l’abitazione, venendo a conoscenza dei problemi di salute della donna, riuscivano ad entrare nella sua abitazione, in cui veniva ritrovata stesa sul divano e priva di sensi.

Dopo avere accertato che era ancora in vita, i militari immediatamente hanno prestato i primi soccorsi alla donna, che versava in gravi condizioni e hanno contattato il personale del 118. L’anziana è stata successivamente trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove si trova attualmente ricoverata in osservazione.