Scomparso diverse ore e poi ritrovato in ipotermia, paura per anziano

Una brutta vicenda finita bene nell'Agrigentino grazie all'intervento di carabinieri e vigili del fuoco.

Momenti di preoccupazione a Ribera, in provincia di Agrigento, dove un anziano di 80 anni circa si è perso per poi essere ritrovato in stato di ipotermia.

Anziano perso a Ribera, ritrovato in ipotermia dopo ore

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si sarebbe allontanato da casa ieri mattina e non sarebbe rientrato. In seguito alla segnalazione di parenti e amici preoccupati, sarebbero scattate le ricerche da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Nel corso della notte, dopo diverse ore di ricerche, il lieto fine: i soccorritori hanno trovato l’anziano, in stato di ipotermia, vicino a un laghetto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per trasferire il malcapitato in ospedale per gli accertamenti di rito.

