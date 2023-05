Arrestato l’ex deputato Ars Pippo Gennuso, dovrà scontare 8 mesi per traffico di influenze

In manette Pippo Gennuso, ex parlamentare dell'Ars. Per lui disposti gli arresti domiciliari nel territorio di Ispica.

Scattano le manette per Pippo Gennuso. I carabinieri della Compagnia di Modica hanno infatti eseguito un ordine di arresto nei confronti dell’ex parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana.

L’esponente politico, padre dell’attuale deputato Ars di Forza Italia, Riccardo Gennuso, dovrà scontare una pena di 8 mesi agli arresti domiciliari per traffico di influenze. Il provvedimento è stato notificato nelle scorse ore nella casa dell’ex parlamentare, che si trova nel territorio di Ispica, in provincia di Ragusa.

L’esperienza di Pippo Gennuso all’Ars

Nato a Rosolini (provincia di Siracusa) il 4 novembre 1953, Pippo Gennuso ha un diploma di Ragioniere e tecnico commerciale. In occasione della XVII Legislatura è stato eletto con la lista “Idea Sicilia Popolari e Autonomisti Musumeci Presidente” nel collegio di Siracusa.

Gennuso, durante, la sua ultima permanenza all’Ars, è stato iscritto ai gruppi “Ora Sicilia” e “Popolari e Autonomisti – Idea Sicilia”. Ha ricoperto le cariche di componente della Commissione “Esame delle attività dell’Unione Europea”, della Commissione “Attività Produttive” e della “Commissione speciale d’inchiesta sul fenomeno del randagismo in Sicilia”. Inoltre, ha fatto parte delle legislature XVI, XV e XIV.

Notizia in aggiornamento