Controllo a Fiat Panda sulla Statale 417, droga nascosta in pacchetti di sigarette: un arresto

La droga, già suddivisa in dosi, era nascosta all'interno di due pacchetti di sigarette: la scoperta dopo un controllo sulla Statale 417 in provincia di Catania.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Palagonia hanno arrestato una 25enne residente in provincia di Messina per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Ecco il comunicato delle forze dell’ordine sull’operazione.

Arresto per droga a Palagonia, controllo sulla Statale 417

Nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale lungo la Strada Statale 417 nel comune di Palagonia, intorno alle 4.40, i militari hanno fermato una Fiat Panda di colore bianco condotta da una donna che viaggiava assieme a una coetanea della provincia di Messina.

I militari si sono subito insospettiti per l’atteggiamento delle due giovani, che si sono mostrati ostili al controllo, pertanto sono state entrambe perquisite. Dopo il controllo, i militari hanno trovato nella borsa della passeggera, due pacchetti di sigarette al cui interno erano nascosti vari tipi di droga, suddivise in dosi, in particolare: 13 dosi di cocaina, 17 di eroina, 2 di marijuana e una di hashish.

La donna è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che, successivamente, ne ha convalidato l’arresto disponendo la misura dei domiciliari.