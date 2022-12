Ars, La Vardera: “Salvi anche gli amministrativi del comparto Covid”

Durante la seduta di oggi, l’onorevole Ismaele La Vardera è intervenuto in aula sulla situazione dei lavoratori Covid. Infatti dopo l’interrogazione presentata lo scorso 7 dicembre all’assessore alla salute Giovanna Volo sui contratti in scadenza il 31 dicembre, oggi si è tornato a parlare degli amministrativi dello stesso comparto, che non avevano ancora avuto notizie su possibili rinnovi.

“Ad inizio mese – spiega La Vardera – Ho chiesto all’assessore Volo quali fossero le intenzioni del governo regionale con i lavoratori del comparto Covid cui scade il contratto il 31 dicembre. Poi rinnovati, al momento, per altri due mesi, ma si stava commettendo un grave errore: lasciare fuori gli amministrativi!

Oggi, dopo una nostra sollecitazione, il governo ha cambiato idea, prorogando anche i loro contratti”.