Ritira figlia 12enne da scuola, la mamma:”Troppo concentrata a fare carriera da influencer”

Per la donna gli impegni su TikTok della giovane studentessa sono inconciliabili con l'istruzione tradizionale

In tempi di social può capitare, a dire il vero sempre più spesso, di ascoltare notizie che hanno dell’assurdo. In seguito alla vittoria della figlia del premio come migliore Creator del 2022, una mamma australiana, che di nome fa Clark ed è una nota influencer, ha rivelato nel podcast It’s All Her la più sorprendente delle decisioni. Causa duri e prolungati impegni lavorativi nel mondo dell’influencing, la figlia 12enne sarà ritirata, sembra temporaneamente, dalla scuola tradizionale. Inconcilibile quest’ultima con la home schooling, per una scelta che non poteva non scatenare dibattiti e polemiche.

Il rovescio della medaglia

Per home schooling si intende una istruzione domestica, o meglio una forma educativa che permette un apprendimento flessibile e personalizzato spesso scelto per esigenze particolari come quelle della mamma che di nome fa Clark. Facendo un’analisi più approfondita si apprende che il metodo consente di integrare attività professionali e apprendimento ma con un non certo trascurabile rovescio della medaglia: solleva interrogativi sulla socializzazione e l’equilibrio tra lavoro e studio nei giovani.

A lezione da TikTok

Clark sottolinea che, qualora la figlia desiderasse ritornare al percorso tradizionale, sarà libera di farlo l’anno successivo. In tutto questo fondamentale deve essere il sostegno della famiglia nelle scelte future della giovane. Se infatti un giorno la figlia aspirasse a diventare medico o avvocato, avrebbe tutto il sostegno familiare. Oggi però, prevale un approccio di concentrazione sul presente, sfruttando le opportunità fornite dalla piattaforma TikTok.