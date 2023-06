Auto precipita in dirupo, morti due militari: ci sono anche dei feriti

Due militari sono morti in un incidente avvenuto in provincia di Genova. Vi sarebbero anche due persone ferite.

Due militari dell’Istituto Geografico Militare hanno perso la vita dopo essere precipitati in un dirupo. I due si trovavano a bordo di un fuoristrada Defender dell’Esercito Italiano al momento della tragedia, avvenuta in provincia di Genova.

Auto precipitata, cosa è successo

In base a quanto si apprendere, sul mezzo a quattro ruote erano presenti anche altre due persone che sono rimaste ferite. Per i soggetti sopravvissuti – le cui condizioni di salute sono ancora da valutare – è stato disposto il trasporto in elisoccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Ancora da comprendere la dinamica che ha portato al tragico incidente avvenuto nel Genovese. Non sono noti, al momento, le identità delle due vittime. Maggiori dettagli sulla vicenda potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.

Foto di repertorio