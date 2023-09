Scassinavano auto al viale Kennedy, la Polizia arresta un uomo e una donna

I due, sorpresi al viale Kennedy, sono stati trovati in possesso di strumenti impiegati per la scassinare le auto.

Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato due persone il reato di tentato furto aggravato e ricettazione.

Il personale delle Volanti, durante il servizio di controllo del territorio, transitava per il Viale Kennedy e, giunto all’altezza di un noto ristorante, fermava due soggetti, un uomo ed una donna, che alla vista deli poliziotti cercavano di allontanarsi dal parcheggio del locale. Insospettiti da tale atteggiamento, gli agenti controllavano accuratamente le auto in sosta, constatando e accertando che poco prima i due avevano forzato alcune vetture.

Il tentativo di furto

Infatti, i sospettati avevano infranto il lunotto posteriore di una macchina in sosta e ne avevano portato via degli oggetti in essa contenuti, fatto che veniva confermato dal rinvenimento della refurtiva all’interno dell’auto in uso ai due malviventi. Inoltre, i poliziotti accertavano che gli stessi avevano tentato anche di rubare un’altra vettura.

La perquisizione

I due soggetti sono stati, quindi, sottoposti a perquisizione personale, all’esito della quale venivano trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e di altri oggetti del cui possesso non riuscivano a fornire adeguate spiegazioni; inoltre, nel corso della perquisizione personale veniva rinvenuto anche un “OBD”, strumento notoriamente utilizzato per manomettere le centraline elettroniche delle auto,

In ragione di quanto accertato entrambi i fermati venivano accompagnati in Questura in stato di arresto e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, tempestivamente informata.