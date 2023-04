Il bagno hot di Ilary Blasi: festeggia il compleanno nuda in vasca con Bastian

Per per la gioia dei fans, l'ex di Francesco Totti ha condiviso sui canali social alcune foto particolarmente osè

E’ una notte di fuoco, quella che a Marrakech, in Marocco, in occasione del suo 42° compleanno, l’imprenditore tedesco Bastian ha regalato a Ilary Blasi. Immortalata da alcune foto, la soubrette nonchè attuale conduttrice dell‘Isola dei Famosi, per la gioia dei fans, ha condiviso sui canali social alcune foto osè. In particolare quella che la ritrae nuda, di spalle a borda di una vasca all’interno di un lussuoso resort.

Cena super romantica

Bastian, per l’occasione speciale ha optato per due biglietti con destinazione da sogno. L’ex del campione della Roma Francesco Totti, ha spento le 42 candeline dopo una cena romantica e super costosa a lume di candela organizzata dal suo neo partner.

Tonica e muscolosa

Dopo aver girato la città con una guida turistica, Ilary e Bastian hanno scelto un po’ di sano relax rifugiandosi dentro la vasca privata del loro hotel. Lo scatto lascia poco all’immaginazione: anche se Ilary, infatti, si è mostrata di spalle è facile intravedere il lato B e le spalle super toniche e muscolose.