Il bolide è in grado di raggiungere da 0 i 200 km/h in soli 6,7 secondi

Zayn Sofuoğlu, 3 anni, figlio di Kenan Sofuoğlu (cinque volte campione del mondo Supersport) guida su un circuito in Turchia la Ferrari SF 90 Stradale da 550.000 dollari dei suoi genitori. Le immagini del bimbo sono diventati virali sui social: il bolide è in grado di raggiungere da 0 i 200 km/h in soli 6,7 secondi.