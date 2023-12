Carta “Dedicata a te” e bonus benzina, arriva il bonus da 460 euro: ecco a chi spetta

Proroga per attivare la carta per la spesa e per l'acquisto di benzina (o abbonamenti per mezzi pubblici): tutte le novità su "Dedicata a te" alla vigilia del 2024.

La “Carta Dedicata a te“, attivata a sostegno delle famiglie con reddito basso, si arricchisce con un bonus benzina e arriva a una ricarica di quasi 460 euro. Dal 15 dicembre, tutte le famiglie già beneficiarie della Carta acquisti per la spesa e l’acquisto di beni di prima necessità che non erano riuscite ad attivare la card prima del 15 settembre (scadenza originaria) effettuando un pagamento potranno farlo recandosi alle Poste.

Coloro che invece hanno attivato e utilizzato il beneficio prima del 15 settembre e dell’approvazione della proroga, dovrebbero ricevere a breve il bonus benzina da 80 euro da spendere entro il 15 marzo 2024.

Cos’è il bonus 460 euro con “Dedicata a te” e a chi spetta

Come già annunciato, il bonus 460 euro non è altro che la somma della carta “Dedicata a te” per chi non ha ancora usufruito del beneficio (382,50 euro) con l’aggiunta del bonus benzina di 77,20 euro. Per chi avesse già beneficiato della somma iniziale, quindi, a dicembre 2023 arriverà soltanto il contributo per l’acquisto di carburanti.

Dal 15 dicembre 2024, chi non ha attivato la social card tra agosto e settembre (circa 100mila famiglie beneficiarie, secondo le stime) avrà la possibilità di farlo e di ricevere quindi un bonus-ricarica da 460 euro circa. Non è necessario fare alcuna domanda: saranno i Comuni a contattare le famiglie interessate (individuate dall’Inps), invitandole a recarsi alla posta per l’attivazione della card.

I nuovi beneficiari della carta “Dedicata a te” dovranno effettuare il primo pagamento entro il 31 gennaio 2024. Il bonus benzina si potrà spendere entro il 15 marzo 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Requisiti Isee

Chi può ottenere il bonus da 460 euro o semplicemente il bonus 80 euro previsto come “ricarica” della carta Dedicata a te? Ecco i requisiti:

Isee annuo fino a 15mila euro;

annuo fino a 15mila euro; Non essere beneficiari di altre misure di sostegno al reddito (es. reddito di cittadinanza, Naspi, cassa integrazione e simili);

(es. reddito di cittadinanza, Naspi, cassa integrazione e simili); iscrizione nell’ Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di residenza;

della Popolazione Residente del Comune di residenza; Nucleo familiare con almeno 3 persone.

L’annuncio della proroga al 31 gennaio 2024

Negli scorsi giorni il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha annunciato la proroga per la social card “Dedicata a te” fino al 31 gennaio 2024. Per il prossimo anno si prevede un investimento da circa 600 milioni di euro dal Governo al fine di sostenere le famiglie “schiacciate” dall’inflazione e dai rincari.

Immagine di repertorio