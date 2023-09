Bonus autunno 2023, le misure e gli aiuti in arrivo: quali sono – L’elenco

Tutti i bonus in arrivo ad autunno 2023, dalle agevolazioni per i riscaldamenti agli aiuti per i costi della benzina. La lista completa.

Il Governo si prepara a scrivere la prossima Legge di Bilancio in vista del 2024. Con molta probabilità, si tratterà di una Manovra che andrà a tagliare alcuni bonus attualmente in vigore, così come potrebbero non essere più riprese delle misure già adottate in passato.

A determinare queste possibili scelte è la scarsità di fondi a disposizione. In attesa della stesura del documento sono comunque attese nuove agevolazioni che arriveranno già ad autunno 2023.

Bonus benzina da 150 euro

Uno dei primi bonus a essere attivato dal Governo potrebbe essere il Bonus benzina da 150 euro per contrastare il nuovo caro carburanti di queste settimane. La misura, tuttavia, verrà quasi certamente ripensata e potrebbe essere escluse molte categorie di cittadini.

A beneficiare del bonus saranno soltanto le famiglie meno abbienti in base all’ISEE. Da capire, inoltre, se la somma da destinare sarà effettivamente contemplata nella misura dei 150 euro una tantum o se verranno effettuate delle riduzioni al ribasso.

Bonus riscaldamento 2023

A partire da ottobre 2023 dovrebbe entrare in vigore il tanto atteso Bonus riscaldamento 2023, una misura pensata contro il caro-energia. Il bonus verrà erogato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 nel momento in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso dovesse oltrepassare la soglia di 45 euro/MWh.

Il Bonus riscaldamento 2023 verrà riservato a tutte le famiglie che non beneficiano già del Bonus sociale correlato alla soglia ISEE del nucleo familiare. Per questa nuova misura al debutto non sarà necessario presentare l’ISEE e l’ammontare fisso varierà in base alla zona climatica di residenza. Per la sua partenza si aspetta comunque il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e del ministero di Economia e delle Finanze.

Bonus sociale

Il decreto legge Bollette bis ha prorogato per queste settimane le misure contro i rincari energetici. Tuttavia, a partire dal 30 settembre queste misure andranno in scadenza. Tra gli interventi figura il Bonus sociale, lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico.

La soglia ISEE di accesso è stata recentemente riformata con l’innalzamento fino a 15mila euro per tutto il 2023, mentre per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico), la soglia è stata portata da 20mila a 30mila euro. Il Governo non dovrebbe rinnovare questo bonus per l’autunno 2023, con il conseguente decadimento dell’Iva sul gas al 5%. A rimpiazzare la misura sarà, qualora venisse confermato, il già citato Bonus riscaldamento 2023.

Bonus sponsorizzazioni sportive 2023

Sempre per autunno 2023 è previsto l’avvio del Bonus sponsorizzazioni sportive 2023. Si tratta d un contributo destinato “ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile”.

La misura viene erogata attraverso la forma del credito di imposta ed è pari al 50% degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa previsto per un massimo di 50 milioni di euro. Dal 1° agosto è aperta la piattaforma per l’invio delle domande, con un termine ultimo per aderire che è stato fissato per il 30 settembre 2023.