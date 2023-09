GUIDA | Bonus Trasporti 2023, click-day il 1° ottobre: requisiti e come fare richiesta

Nuova finestra per richiedere il Bonus Trasporti 2023. Ecco la guida su come ottenere il voucher da 60 euro.

Nuova finestra per richiedere il Bonus Trasporti 2023. A partire dalle ore 8 di domenica 1° ottobre sarà possibile fare richiesta per beneficiare del voucher da 60 euro rivolto a famiglie, studenti e lavoratori a basso reddito per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia.

In occasione del Consiglio dei ministri del 25 settembre, il Governo ha incluso nel nuovo decreto Energia il rifinanziamento della misura destinando ulteriori 12 milioni di euro per l’anno 2023. Bisognerà fare presto, comunque, per riuscire a ottenere l’incentivo.

Bonus Trasporti 2023, le risorse disponibili

Dopo il precedente click-day del 1° settembre, infatti, le risorse messe a disposizione sono andate esaurite in pochissimo tempo e molti potenziali beneficiari sono rimasti a bocca asciutta.

In occasione della nuova finestra di domenica, infatti, verranno erogati i fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di settembre 2023. Anche a ottobre la piattaforma del Ministero del Lavoro per richiedere il Bonus Trasporti 2023 rimarrà attiva fino all’esaurimento di queste poche risorse presenti.

Bonus Trasporti 2023, chi può richiedere il voucher

Il Bonus Trasporti 2023 può essere richiesto da famiglie, lavoratori e studenti con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel corso del 2022. La richiesta potrà essere inoltrata per sé stessi o per un minore del quale si ha la podestà o la rappresentanza.

La domanda potrà essere inviata facendo accesso al portale dedicato attraverso SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE). Al momento del login, l’utente riceverà un codice che dovrà essere mostrato al momento dell’acquisto dell’abbonamento.

I soggetti idonei alla ricezione del Bonus Trasporti 2023 potranno impiegare il contributo da 60 euro soltanto una volta al mese. Inoltre, il contributo economico potrà essere inferiore o pari alla somma spesa.