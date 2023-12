Bonus Trasporti, ci sarà un nuovo click-day a gennaio 2024? Cosa si sa al momento

In tanti si aspettano un nuovo click-day del Bonus Trasporti per il mese di gennaio 2024. Ecco le ultime informazioni.

Ci sarà un nuovo click-day del Bonus Trasporti nel mese di gennaio 2024? L’ipotesi continua a circolare in questi giorni, nonostante al momento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non vi siano ancora riscontri ufficiali.

Bonus Trasporti, a dicembre l’ultimo clic-day del 2023

Cliccando sul portale per richiedere il voucher da 60 euro, appare un avviso che indica come “Non è più possibile procedere con la richiesta del Bonus trasporti per l’esaurimento della dotazione finanziaria”.

Per tutti coloro che hanno richiesto la misura in occasione delle settimane precedenti, l’ultima opportunità è stata quella del click-day del 1° dicembre 2023. Ufficialmente, quella è stata la finestra conclusiva del 2023 per ottenere l’agevolazione.

Il Bonus Trasporti nel 2024

A partire dal 2024 vi sarà però la “migrazione” del Bonus Trasporti sulla social card “Dedicata a te” già utilizzata per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e, in seguito, per il Bonus Benzina da 80 euro. In questo caso potrebbe mutare la platea dei beneficiari.

Il Bonus per i beni alimentari e il Bonus Benzina, infatti, sono accessibili soltanto da parte di chi ha un ISEE massimo da 15mila euro e non da 20mila come previsto fino a oggi dal Bonus Trasporti.

Per quanto riguarda il possibile nuovo click-day atteso per gennaio 2024, c’è da ricordare che le finanze messe potenzialmente in circolo potrebbero essere, con molta probabilità, i fondi residui derivati dal mancato utilizzo del Bonus nel mese di dicembre 2023.