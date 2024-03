Auguri di Buona Pasqua 2024: frasi, immagini e simboli, poesie da inviare

Su WhatsApp o sui social, è importante fare gli auguri per la festività di Pasqua: ecco alcune idee.

Domenica 31 marzo sarà il momento di scambiarsi gli auguri di Buona Pasqua 2024: immagini colorate e frasi di rito cominceranno a fare il giro del web, tramite le app di messaggistica come WhatsApp e Telegram o anche sui social.

Ecco alcune idee su frasi e anche poesie da inviare o immagini da cercare e inviare.

Auguri di Buona Pasqua 2024: frasi da inviare

“Possa il sole splendere su di te in questa bellissima giornata di Pasqua”.

“L’amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io. Questa Pasqua sia per te un momento per farti scoprire la vera essenza dell’amare e dell’essere amati” (Madre Teresa di Calcutta).

“Pasqua è il tempo del rinnovamento delle promesse del Battesimo, è anche tempo di rinnovamento dell’anima: è tempo di fiorire! Vi invito a farlo con convinzione e fiducia nell’amore del Signore” (Papa Francesco).

Campane di Pasqua festose

che a gloria quest’oggi cantate,

oh voci vicine e lontane

che Cristo risorto annunciate,

ci dite con voci serene:

“Fratelli, vogliatevi bene!

Tendete la mano al fratello,

aprite le braccia al perdono;

nel giorno del Cristo risorto

ognuno risorga più buono!”

E sopra la terra fiorita,

cantate, oh campane sonore,

ch’è bella, ch’è buona la vita,

se schiude la porta all’amore.

(Gianni Rodari, “Campane di Pasqua”, per chi è in vena di auguri letterari).

dall’uovo di cioccolato

un pulcino marziano.

Di certo il comandante

di quell’uovo volante

di zucchero e cacao

con la zampa ha fatto ciao.

E il gatto, per la sorpresa,

non ha detto neanche: “Miao”.

(Gianni Rodari – “Il pulcino marziano”)

“Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima” (Fabrizio Caramagna).

“Buona Pasqua a te e famiglia. Che per voi sia un giorno di festa ricco di amore, speranza e gioia” (anonimo, per chi preferisce auguri più rapidi e semplici).

Auguri di Buona Pasqua 2024 originali e divertenti

Per chi volesse optare per frasi di auguri “divertente” e originale per Pasqua 2024, ecco alcune idee:

“Pasqua è una grandissima rottura di uova“ (Andrea G. Pinketts);

“Meglio un uovo oggi… che un uomo/una donna sempre!” (un remake dell’antico detto “Meglio un uovo oggi, che una gallina domani”, ideale per auguri divertenti di Pasqua per il/la partner);

“Sarà nato prima l’uovo… o la voglia di mangiarlo?”;

“Al mio amico/Alla mia amica dolce come un uovo di Pasqua. Auguri!”;

“Che questa Pasqua ti porti tanta abbondanza: di serenità, di amore e… di uova di cioccolata”.

Immagini simbolo, dalla colomba alle uova

Inviare una bella immagine assieme alla frase per fare gli auguri di Pasqua nel 2024, in piena era tecnologica, è un must. Quali sono le immagini simbolo della festa? Eccone alcune:

Colomba : simbolo della pace e dello Spirito Santo;

: simbolo della pace e dello Spirito Santo; Uovo e pulcino : l’uovo rappresenta la vita e la nascita. Nel giorno di Pasqua, simboleggia la nuova vita di Cristo dopo la Resurrezione;

: l’uovo rappresenta la vita e la nascita. Nel giorno di Pasqua, simboleggia la nuova vita di Cristo dopo la Resurrezione; Ulivo : Di solito si parla di questo simbolo di pace più nella Domenica delle Palme che nella domenica di Pasqua, ma in realtà anche i ramoscelli d’ulivo sono un simbolo pasquale importante;

: Di solito si parla di questo simbolo di pace più nella Domenica delle Palme che nella domenica di Pasqua, ma in realtà anche i ramoscelli d’ulivo sono un simbolo pasquale importante; Agnello : il simbolo del sacrificio, ma anche dell’innocenza di Cristo;

: il simbolo del sacrificio, ma anche dell’innocenza di Cristo; Coniglio pasquale : i conigli sono il simbolo di fecondità, ma anche di rinnovamento e nuova vita;

: i conigli sono il simbolo di fecondità, ma anche di rinnovamento e nuova vita; Croce : a Pasqua Cristo vince la morte tre giorni dopo la condanna sulla Croce. La croce è un simbolo religioso di grande importanza: rappresenta il dolore, la sofferenza, il sacrificio; ma anche la passione, la determinazione e il coraggio di Cristo di affrontare e vincere la morte per la salvezza dell’umanità.

: a Pasqua Cristo vince la morte tre giorni dopo la condanna sulla Croce. La croce è un simbolo religioso di grande importanza: rappresenta il dolore, la sofferenza, il sacrificio; ma anche la passione, la determinazione e il coraggio di Cristo di affrontare e vincere la morte per la salvezza dell’umanità. Campane: nel giorno di Pasqua, simboleggiano il giorno di festa e allegria.

Cosa si festeggia nella domenica di Pasqua

Nella domenica di Pasqua, che quest’anno sarà domenica 31 marzo 2024, i cristiani ricordano la Resurrezione di Cristo, la vittoria di Gesù sulla morte. Nella Pasqua ebraica (che ricorre generalmente in un momento diverso da quella cristiana), invece, si ricorda la liberazione del popolo ebraico dall’Egitto e l’esodo verso la Terra Promessa.

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2024

Pasqua e Pasquetta sono due bellissime occasioni di scambiare auguri, risentire persone care e organizzare pranzi in famiglia. C’è chi – soprattutto nel giorno di Lunedì dell’Angelo (o Pasquetta) – preferisce trascorrere la giornata all’aria aperta o organizzare un piccolo viaggio o una gita per le vacanze. Ecco alcune idee su cosa fare in occasione di Pasqua e Pasquetta 2024 in Sicilia.

