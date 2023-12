Scuola, giovane 15enne accoltellato al petto versa in gravissime condizioni

Si indaga sul movente del folle gesto

Non si fermano gli atti di estrema violenza nelle scuole italiane. Ultimo in ordine di tempo quello capitato a Capoterra, comune di 23mila abitanti alle porte di Cagliari. Un fendente inferto da un compagno 14enne ha raggiunto al petto un ragazzo di 15 anni. Sotto choc l‘Istituto tecnico superiore «Sergio Atzeni». Immediato si è levato in volo un elicottero dell’elisoccorso per trasferire il giovane in ospedale. Da quanto si apprende le sue condizioni sarebbero disperate.

Indagini in corso

L’aggressore, di Sarroch, è stato fermato dai carabinieri. Non si conoscono i motivi del gesto. L’episodio, avvenuto alle 14 fuori dall’istituto tecnico superiore «Sergio Atzeni», ha visto giungere sul posto i carabinieri. I militari hanno fermato il 14enne che avrebbe colpito il coetaneo al petto con un coltello da cucina.