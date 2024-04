Catania, incubo playout o suggestione playoff? Si decide all’ultima: le possibili combinazioni

I rossazzurri si giocano la stagione all’ultima giornata in casa con il Benevento

Tutto in novanta minuti. Il Catania si gioca tutto all’ultima giornata di campionato, allo stadio “Angelo Massimino”, contro il Benevento: al termine della gara, i rossazzurri sapranno se avranno la possibilità di giocarsi i playoff (diritto acquisito grazie alla qualificazione in finale di Coppa Italia Serie C) o se dovranno evitare la retrocessione in Serie D attraverso gli infernali playout. Il destino è nelle mani della squadra di Zeoli che, vincendo contro i giallorossi campani, sarebbe certa della salvezza e del conseguente approdo ai playoff. Ma sono tante le combinazioni possibili.

Cosa dice il regolamento playout

Va anzitutto ricordato come, per quanto riguarda la disputa dei playout, la norma della Lega Pro sia molto chiara: se tra le due sfidanti (16esima contro 19esima e 17esima contro 18esima) intercorre una distanza “superiore agli otto punti”, i playout non si disputano. Dunque, pure in caso di scivolamento in zona playout, qualora mantenessero una distanza di almeno nove punti sull’avversaria, gli etnei sarebbero comunque salvi.

Salvi con il pari se…

Il Catania otterrebbe la salvezza anche attraverso un pareggio se almeno una tra Turris e Monterosi non vincesse: nel primo caso etnei salvi con Turris ai playout, nel secondo anche in caso di scivolamento in zona playout etnei comunque almeno a +10 sui laziali. La squadra di Zeoli si salverebbe con un punto anche se Potenza-Virtus Francavilla non finisse in parità: in caso di vittoria dei lucani, Catania a +9 sul Francavilla (e quindi niente playout); in caso di vittoria dei pugliesi, il Catania sopravanzerebbe in classifica proprio il Potenza di un punto.

Salvi con sconfitta se…

Il Catania otterrebbe la salvezza anche attraverso una sconfitta se, contestualmente, perdesse pure la Turris (che andrebbe ai playout). C’è però il caso legato all’arrivo a pari punti di più di due squadre, con potenziali coinvolte, in base alle diverse combinazioni, Potenza, Catania, Turris e Monopoli: in quel caso scatta il meccanismo della classifica avulsa, il cui primo criterio sono i risultati ottenuti negli scontri diretti. Azzardato, dunque, pensare ad un Catania salvo con sconfitta visto che le variabili in gioco sono davvero molteplici.

Rossazzurri in ritiro

Catania in ritiro da martedì per preparare la sfida contro il Benevento che metterà fine, in ogni caso, al peggior campionato di Serie C disputato dai rossazzurri nella loro storia: mai gli etnei avevano perso 17 partite in un torneo di terza serie. La vittoria in Coppa da sola non basta: il cammino in campionato è stato disastroso. Sabato si saprà a quale play prenderà parte il Catania: off o in?