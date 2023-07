Caltagirone, due denunce per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri hanno concentrato la loro attenzione nei quartieri centrali della città, meta dell’afflusso da parte di molti giovani

I carabinieri di Caltagirone la scorsa notte hanno controllato due lounge bar ubicati nel centro cittadino e molto frequentati dai giovani, nei confronti dei cui titolari sono state elevate sanzioni amministrative per occupazione abusiva del suolo pubblico, in quanto nell’area pubblica antistante il locale avevano collocato un bancone frigo, con esposizione e somministrazione di bevande, seppur sprovvisti della prevista autorizzazione comunale, irregolarità nella tenuta della cassa, in quanto la cassa non era stata manutenuta e non garantiva la trasmissione telematica delle operazioni IVA, per cattiva conservazione degli alimenti all’interno della cucina, in quanto venivano rinvenuti alimenti privi di tracciabilità. Inoltre, da un controllo del personale è emersa la presenza di tre lavoratori in nero.

I controlli alla circolazione stradale

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i militari hanno concentrato la loro attenzione nei quartieri centrali della città, meta dell’afflusso da parte di molti giovani, in particolare durante la stagione estiva. Durante i controlli, i carabinieri hanno fermato due veicoli, i cui conducenti, ovvero due uomini di 46 e 25 anni, sono stati sottoposti ad accertamenti mediante etilometro, ed è stata riscontrata la presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore al limite consentito e nello specifico pari a 1,84 grammi di alcol per litro di sangue per il 46enne e pari a 1,53 grammi di alcol per litro di sangue per il 25enne. Sono stati denunciati e il loro veicolo sono stati sequestrati.