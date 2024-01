Shock nel carcere di Augusta, detenuto muore improvvisamente: aperta inchiesta

Potrebbe esserci un malore fatale all'origine della tragedia. La Procura apre un'indagine.

La Procura di Siracusa ha aperto un’indagine sulla morte di un detenuto nel carcere di Augusta (SR), avvenuta intorno alle 19 di sabato scorso.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Morto detenuto nel carcere di Augusta

Sono ancora da chiarire le cause del decesso dell’uomo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe avvertito un malore. Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. La salma del detenuto è stata trasferita all’ospedale Muscatello di Augusta, dove è attesa la disposizione dell’incarico per l’autopsia.

Le difficili condizioni

Il Sippe (Sindacato degli agenti della polizia penitenziaria) ha espresso il proprio cordoglio per la morte del detenuto del carcere di Augusta. In una nota, il sindacato ha nuovamente messo in luce e denunciato i problemi più volte riscontrati all’interno dell’istituto penitenziario: le condizioni dei detenuti, gli episodi di violenza, la carenza di personale.

Solo pochi mesi fa, due detenuti erano morti in seguito a uno sciopero della fame. E lo scorso settembre, gli agenti avrebbero subìto una brutale aggressione solo per aver sequestrato dei cellulari ai detenuti e interrotto una diretta su TikTok.

Immagine di repertorio