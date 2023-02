Catania, allarme Ugl: “Voragini nelle strade dopo maltempo, pericolo infortuni per i portalettere”

Il maltempo ha aggravato le condizioni delle strade catanesi: buche e voragini pericoli per chi attraversa quotidianamente le carreggiate

Il maltempo e l’abbondante quantità di pioggia caduta su Catania e tutto il territorio etneo la scorsa settimana hanno prodotto conseguenze piuttosto serie.

Vittime dei fenomeni atmosferici sono soprattutto, come di consueto, le strade.

Buche e voragini imperversano sulle carreggiate catanesi, costituendo elemento di assoluto pericolo per chi è costretto ad attraversarle durante l’arco della giornata.

L’allarme di Ugl: “Manutenzione delle strade necessaria ed urgente”

A lanciare l’allarme c’ha pensato l’Ugl.

“Questi giorni post maltempo sono stati davvero drammatici per qualche collega che ha subito un infortunio oppure che ha danneggiato il mezzo aziendale o personale, dopo aver centrato con il mezzo stesso una delle tante buche che sono disseminate nelle strade di Catania – le parole di Simone Summa, segretario provinciale della federazione Ugl Comunicazioni – C’è chi, tra i portalettere, è stato trasportato persino al pronto soccorso, dove ha ottenuto una prognosi di diversi giorni, come ad esempio un collega che con il triciclo moover ha preso in pieno una grossa buca in via Vecchia Ognina ed è stato sbalzato via dalla sella rovinando per terra” segretario provinciale della federazione Ugl Comunicazioni. Non si contano neanche le decine di forature subite dai mezzi, praticamente un bollettino di guerra! Vogliamo esprimere a questi lavoratori la nostra massima solidarietà e, nel contempo, chiediamo all’azienda di volersi attivare per tutelare i propri dipendenti che operano su strada, reclamando agli enti competenti le necessarie e urgenti manutenzioni per evitare altre problematiche”, conclude Summa.