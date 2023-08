Catania FC, ecco le date del calendario: quando debutteranno i rossazzurri

Venerdì 1 settembre, ore 19.45. E’ questa la data che i tifosi del Catania cerchieranno in rosso sul calendario.

I ragazzi di mister Tabbiani, infatti, debutteranno in anticipo al “Massimino” contro il Crotone nel primo big-match del girone C della Serie C 2023-2024.

Il comunicato del Catania

Con il Comunicato Ufficiale 1/DIV, oggi, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha definito la programmazione delle gare valevoli per le prime cinque giornate del campionato Serie C 2023/24.

Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.

Il calendario delle prime cinque gare dei rossazzurri

1ª giornata – Venerdì 1° settembre

Catania-Crotone, ore 19.45

2ª giornata – Domenica 10 settembre

Brindisi-Catania, ore 20.45

3ª giornata – Domenica 17 settembre

Catania-Picerno, ore 20.45

4ª giornata – Giovedì 21 settembre

Monopoli-Catania, ore 20.45

5ª giornata – Lunedì 25 settembre

Catania-Foggia, ore 20.45